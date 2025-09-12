Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V sobotu organizuje mesto Pezinok celomestské upratovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

V rámci celomestského upratovania je možné odovzdať objemný odpad, drevný odpad, ako sú stoličky či nábytok, biologický odpad, elektroodpad, odpadový textil, rovnako sklo, kovový odpad i pneumatiky.

Autor TASR
Pezinok 12. septembra (TASR) - Obyvatelia Pezinka môžu v sobotu (13. 9.) odovzdať rôzne druhy odpadu v rámci celomestského upratovania. K dispozícii budú mať od 7.00 do 13.30 h priestory v technickom a skladovom areáli na Fajgalskej ceste. „Zmena času je spôsobená konaním podujatia Beh Pezinkom,“ oznámila samospráva na sociálnej sieti.

Spresnila, že v rámci celomestského upratovania je možné odovzdať objemný odpad, drevný odpad, ako sú stoličky či nábytok, biologický odpad, elektroodpad, odpadový textil, rovnako sklo, kovový odpad i pneumatiky.

„Odpad, ktorý nepatrí do celomestského upratovania, ako sú drobné stavebné odpady či nebezpečné odpady, ako napríklad oleje, žiarivky, batérie a farby, možno odovzdať v areáli na Viničnianskej ceste 25 v Pezinku od 8.00 do 15.00 h,“ dodalo mesto.
