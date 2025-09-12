< sekcia Regióny
V sobotu organizuje mesto Pezinok celomestské upratovanie
V rámci celomestského upratovania je možné odovzdať objemný odpad, drevný odpad, ako sú stoličky či nábytok, biologický odpad, elektroodpad, odpadový textil, rovnako sklo, kovový odpad i pneumatiky.
Autor TASR
Pezinok 12. septembra (TASR) - Obyvatelia Pezinka môžu v sobotu (13. 9.) odovzdať rôzne druhy odpadu v rámci celomestského upratovania. K dispozícii budú mať od 7.00 do 13.30 h priestory v technickom a skladovom areáli na Fajgalskej ceste. „Zmena času je spôsobená konaním podujatia Beh Pezinkom,“ oznámila samospráva na sociálnej sieti.
„Odpad, ktorý nepatrí do celomestského upratovania, ako sú drobné stavebné odpady či nebezpečné odpady, ako napríklad oleje, žiarivky, batérie a farby, možno odovzdať v areáli na Viničnianskej ceste 25 v Pezinku od 8.00 do 15.00 h,“ dodalo mesto.
