V sobotu sa uskutoční inkluzívne podujatie Devín pre všetkých

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Návštevníkov čaká okružná cyklojazda v okolí hradu Devín.

Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - V sobotu sa uskutoční druhý ročník inkluzívneho komunitného podujatia Devín pre všetkých v Bratislave na hrade Devín. Kultúrny a športový program prepojí svety zdravých aj znevýhodnených do jedného spoločného zážitku.

Návštevníkov čaká okružná cyklojazda v okolí hradu Devín. Začínať sa bude pod Cyklomostom Slobody v Devínskej Novej Vsi a trasa bude viesť na hrad Devín. Možné je pripojiť sa aj na parkovisku pri hrade Devín približne o 14.40 h.

Spisovateľ Daniel Hevier príde so Športovou akadémiou Mateja Tótha predstaviť nový spoločný projekt Strážcovia pohybu - rozhýb telo, rozhýb myseľ. Doplnia ich parkuristi z Big Street Project, ktorí ukážu, ako sa prekonávajú fyzické aj mentálne prekážky.

Na inkluzívnej bubnovačke prepoja svet počujúcich a nepočujúcich pod vedením lektora a odborníka na rytmiku a muzikoterapiu Tona Gútha. Komentované prehliadky hradu Devín zabezpečia zamestnanci Múzea mesta Bratislava, ktorí pripravia aj bezbariérovú hru Escape Room.

Večerný hudobný program ponúkne houseový set od Kuba Kinga a koncerty bratislavských skupín Space Cats a La3no Cubano. Predstaví sa aj nepočujúci DJ Peter Hoang, ktorý prostredníctvom tanečných beatov komunikuje s okolitým svetom.
