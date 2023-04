Trenčín začne s jarným upratovaním, potrvá sedem sobôt

Trenčín 12. apríla (TASR) - V Trenčíne odštartuje v sobotu (15. 4.) tradičné jarné upratovanie mesta. Potrvá sedem sobôt. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová. Harmonogram upratovania podľa jednotlivých mestských častí je podľa nej zverejnený na webovej stránke mesta. Na odkladanie odpadu budú na miestach podľa harmonogramu k dispozícii vždy dva veľkoobjemové kontajnery.



"Každý z kontajnerov bude mať svoj účel. Jeden bude výhradne na biologicky rozložiteľný odpad ako konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a podobne. Druhý bude na iný odpad, okrem drobného stavebného odpadu," uviedla hovorkyňa.



Do veľkoobjemových kontajnerov podľa nej nepatrí ani elektroodpad, vyradené batérie, akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Vyložiť ich treba ku kontajnerom. Pneumatiky treba vyniesť do pneuservisu alebo k distribútorovi.



"Dávať do veľkoobjemových kontajnerov akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Rovnako sa zakazuje vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1500 eur. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci spoločnosti Marius Pedersen a mestskej polície," zdôraznila Ságová.