V sobotu sa v Starom Meste koná inkluzívny festival Zo srdca
Na námestí sa počas celého dňa uskutočnia aj predajno-výstavné trhy chránených dielní a neziskových organizácií.
Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Multižánrový inkluzívny festival Zo srdca sa už po štvrtýkrát koná v sobotu na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste. Spája ľudí so zdravotným znevýhodnením i bez neho. Program sa začne o 11.00 h a otvorí ho komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Vstup je pre všetkých návštevníkov voľný. TASR o tom informovala hovorkyňa starostu Starého Mesta Veronika Gubková.
„Som rád, že sa Starým Mestom bude šíriť nálada spolupatričnosti. V dobe, keď spoločnosť často rozdeľujú predsudky, je dôležité pripomínať hodnoty tolerancie, rešpektu a prijatia. Festival Zo srdca ukazuje, že spoločný zážitok nás dokáže zblížiť viac než čokoľvek, čo nás od seba odlišuje,“ podotkol starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Medzi hlavných účinkujúcich patria skupiny Funkiez, Fragile, Genéza spolu so saxofonistom a skladateľom Nikolajom Nikitinom, ako aj divadelný súbor Hopi Hope, hudobná skupina Votum či tanečníci a tanečníčky z klubu Danube. „Vnímame inakosť ako prirodzenú súčasť života. Počas festivalu môžete vidieť inklúziu v priamom prenose s prežívaním radosti, ktorá prináša energiu a zážitok. Svojím spôsobom búrame bariéry a vyvraciame mýty,“ uviedla vedúca oddelenia inklúzie a sociálnych vecí Starého Mesta Janka Langová.
Na námestí sa počas celého dňa uskutočnia aj predajno-výstavné trhy chránených dielní a neziskových organizácií. Súčasťou podujatia budú aj workshopy, detská zóna a rôzne sprievodné aktivity. Podujatie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom individuálnej dotácie predsedu kraja Juraja Drobu a neštátna nezisková organizácia Správca zálohového systému.
