V sobotu sa v Trenčíne začne jesenné upratovanie, potrvá sedem týždňov

Trenčín 16. septembra (TASR) - V sobotu (21. 9.) sa v Trenčíne začne pravidelné jesenné upratovanie. Potrvá sedem týždňov až do druhej novembrovej soboty. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Na vybraných miestach budú vždy v sobotu podľa harmonogramu umiestnené dva veľkoobjemové kontajnery, do ktorých bude možné odkladať odpad. Jeden z kontajnerov bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako sú konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a podobne, druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Ten je možné odovzdať len na zberných dvoroch," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, dávať do kontajnerov akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý sú určené, je prísne zakázané. Rovnako je zakázané vykladať odpad na miesto po odvezení kontajnera.