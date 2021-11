V sobotu sa v Trnavskom kraji bude očkovať v okresných mestách

Trnava 11. novembra (TASR) - Počas soboty (13. 11.) sa bude v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) očkovať proti ochoreniu COVID-19 vo všetkých siedmich okresných mestách. Prvá, druhá aj tretia dávka vakcíny od Pfizer/BioNTech sa bude podávať v dvoch veľkokapacitných očkovacích centrách (VKOC), jednodávková vakcína Janssen v šiestich dočasných očkovacích miestach. Registrovaní záujemcovia dostanú všade pred neregistrovanými prednosť. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



„Čísla nakazených sa postupne zvyšujú a nemocniční i ambulantní lekári sú maximálne vyťažení. Aj preto pokračujeme v očkovaní. Vo VKOC v Dunajskej Strede a Trnave budeme vakcínou od Pfizer/BioNTech očkovať prvou a druhou dávkou, treťou dávkou pozvaných ľudí a osoby nad 55 rokov. Prostredníctvom našej výjazdovej očkovacej služby sa budú môcť nechať očkovať ľudia v ďalších mestách jednodávkovou vakcínou Janssen,“ pozval verejnosť Viskupič.



VKOC na Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej bude v Trnave 13. novembra otvorené od 8.00 do 16.00 h. Vakcínu od Pfizer/BioNTech podajú záujemcom od 12 rokov vrátane, neplnoletí musia prísť so zákonným zástupcom, Janssen od 18 rokov vrátane. Vo VKOC na SOŠ rozvoja vidieka v Dunajskej Strede bude otvorené od 8.00 do 16.00 h pre záujemcov o vakcínu od Pfizer/BioNTech od 12 rokov vrátane.



Ostatné očkovacie miesta budú otvorené v rovnakom čase od 9.00 do 16.00 h, k dispozícii bude vakcína Janseen pre ľudí od 18 rokov vrátane. V Galante to bude v mestskej športovej hale, v Skalici v základnej umeleckej škole, v mestách Hlohovec, Piešťany a Senica budú očkovať v priestoroch obchodných domov.



Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová doplnila, že pre urýchlenie očkovania je vhodné priniesť si so sebou správne vyplnené dotazníky a formuláre. Upozornila, že tieto sa líšia od vakcíny k vakcíne a aj podľa poradia dávky očkovacej látky. Všetky dotazníky a formuláre je možné stiahnuť aj na webe TTSK https://bit.ly/3olZflY. Zaregistrovať sa na očkovanie je možné cez webovú stránku https://vakcinacia.nczisk.sk/.