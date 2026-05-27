V sobotu sa začnú komentované prehliadky Dolnej Krupej
Autor TASR
Dolná Krupá 27. mája (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism spúšťa v sobotu (30. 5.) komentované prehliadky obce Dolná Krupá v okrese Trnava. Zaujímavé miesta návštevníkom predstaví sprievodca, informoval riaditeľ OOCR Alexander Prostinák.
Kroky návštevníkov vedú počas prehliadky do obecného múzea, do Kostola sv. Ondreja s kryptami, do mauzólea, Beethovenovho domčeka, parku kaštieľa a napokon do najväčšieho súkromného rozária na Slovensku. To nadväzuje na slávnu tradíciu grófskeho rozária z 19. storočia.
Prostinák hovorí o mimoriadnom architektonickom bohatstve obce a fascinujúcom odkaze tunajších grófskych rodín. „Práve na tieto témy sú zamerané naše komentované prehliadky. Návštevníkov sprevádzame na miesta, kde šľachtické rody žili, pretvárali prostredie podľa vlastných predstáv, prežívali lásky aj životné útrapy a napokon aj tam, kde sú dnes uložené ich pozostatky,“ doplnil.
Ďalšie termíny prehliadok Dolnej Krupej sú naplánované na soboty 6. júna, 13. júna a 20. júna so začiatkom vždy o 10.15 h a 15.45 h. Začiatok komentovaných prehliadok je prispôsobený príchodom víkendovej dopravy Krupanská fčela. Autobus minulý rok prepravil 1740 cestujúcich
