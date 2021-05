V niektorých obciach si obyvatelia volia starostu či poslancov

Bratislava 15. mája (TASR) - V sobotu si v 30 obciach volia starostu či poslancov. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú protiepidemické opatrenia. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.



Voliči, ktorým je nariadená domáca izolácia, nemôžu voliť osobne ani prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Majú podľa Ministerstva vnútra (MV) SR prekážku práva voliť spočívajúcu v obmedzení osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) obciam poskytnúť údaje o týchto osobách, aby mohli prekážku uviesť v zozname voličov.



Rezort vnútra informuje, že osoby, ktoré sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.



Okrskové volebné komisie a okresné volebné komisie boli rezortom vnútra usmernené o povinnosti dodržiavať platné všeobecne známe protiepidemické opatrenia.



Starostu si budú voliť v obciach Malinovo (okres Senec), Muľa, Nová Ves (obe Veľký Krtíš), Nandraž (Revúca), Horný Lieskov (Považská Bystrica), Príbovce (Martin), Konrádovce (Rimavská Sobota), Nemcovce (Bardejov) a v obci Nemcovce (Prešov).



Poslanca alebo poslancov si majú voliči vyberať v obciach Vištuk (okres Pezinok), Bajka, Dolná Seč, Jesenské, Tehla (všetky Levice), Čifáre (Nitra), Čičmany (Žilina), Podbrezová (Brezno), Rokytovce (Medzilaborce), Brežany, Šarišská Poruba (obe Prešov), Hanigovce (Sabinov), Sulín (Stará Ľubovňa), Miroľa (Svidník), Sasinkovo (Hlohovec), Nitrica (Prievidza), Ludanice (Topoľčany), Prosiek, Veterná Poruba (obe Liptovský Mikuláš), Kožuchovce (Stropkov) a v obci Gemerská Poloma (Rožňava).



Doplňujúce voľby sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.