V sobotu otestovali v Banskej Bystrici 28.115 ľudí

Banská Bystrica 8. novembra (TASR) – V Banskej Bystrici v sobotu (7. 11.) počas druhého kola plošného testovania otestovali 28.115 ľudí, pozitívny test malo 87 z nich. Sobotné štatistiky hovorili o zachytení 92 ľudí s novým koronavírusom, podľa hovorkyne mesta Zdenky Marhefkovej vznikla chyba nesprávnym započítaním výsledkov mobilných odberových jednotiek.



„Podľa príslušníka Ozbrojených síl SR zodpovedného za okres Banská Bystrica bolo pri porovnávaní čísel z jednotlivých odberných miest zistené, že počty testovaných z mobilných odberných jednotiek boli niekde zarátané dvakrát, alebo vôbec,“ vysvetlila Marhefková.



Primátor Ján Nosko, ktorý sa do práce vrátil po trojtýždňovej karanténe ocenil, že armáda pri druhom kole operácie komunikuje výsledky so samosprávou. „Uvidíme, aké čísla nám prinesie dnešný deň, aby sme mali komplexnú informáciu. Ideálne by bolo porovnať, koľko ľudí bolo novotestovaných, koľkí boli testovaní pred týždňom, a s tými číslami následne pracovať komplexne a nevytrhávať ich z kontextu. Vyzerá to tak, že situácia aj šírenie ochorenia COVID-19 sa upokojuje,“ poznamenal Nosko, pričom vyzdvihol aj disciplínu ľudí pri dodržiavaní epidemiologických nariadení.