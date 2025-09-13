< sekcia Regióny
V sobotu začnú inštalovať nové oddeľovače na Vajanského nábreží
Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Hlavné mesto začne vymieňať v sobotu betónové obrubníky za nové plastové oddeľovače medzi cestou a cyklotrasou na Vajanského nábreží. Práce plánuje ukončiť do piatka (19. 9.), nábrežie bude počas nich plne prejazdné pre autá i cyklistov. Informoval o tom magistrát hlavného mesta SR Bratislavy na sociálnej sieti.
Nové oddeľovače budú mať podľa magistrátu skosené hrany, sú z mäkšieho materiálu a obsahujú aj reflexné prvky. „Zároveň v najširších úsekoch cyklotrasy budú obrubníky posunuté smerom do cyklotrasy tak, aby bola cesta komfortnejšia pre vozidlá,“ upozornila radnica s presvedčením, že riešenie je najlepším kompromisom rešpektujúcim požiadavky ministerstva dopravy a s ktorým zároveň súhlasí Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave.
Počas prác bude komunikácia prejazdná pre autá i cyklistov. „Dočasné obmedzenia nebudú zaberať celý jazdný pruh, čiastočne zúžená vozovka, ktorá stále umožní prejazd áut, bude vždy len v mieste prebiehajúcich prác,“ vysvetlil magistrát.
Výmenu obrubníkov chcelo mesto realizovať už počas letných prázdnin, zdržanie podľa vysvetlenia samosprávy spôsobil problém s doručením vyrobených oddeľovačov na strane dodávateľa.
Zmenu oddeľovačov na Vajanského nábreží avizoval magistrát už v polovici februára. Bola to reakcia na ministerstvo dopravy, ktoré vlani na jeseň nariadilo upraviť cyklotrasu a odstrániť obrubníky spôsobujúce podľa rezortu nehody. Mesto nevidelo vo svojom predchádzajúcom postupe pochybenie, v reakcii však avizovalo zámer umiestniť na komunikácii riešenie, ktoré vyhovie požiadavkám ministerstva dopravy. Má súhlas dopravného inšpektorátu a zároveň spĺňa predstavu mesta.
