V Sobranciach chcú testovať čo najviac v exteriéri

Sobrance 28. októbra (TASR) – V meste Sobrance bude na celoplošné testovanie obyvateľstva na nový koronavírus pripravených päť odberných miest. Až na jedno kopírujú okrskové volebné miestnosti a minimálne dve budú v exteriéri, povedal pre TASR primátor mesta Pavol Džurina.



"Zmenu sme urobili len v okrsku dva, kde bola volebná miestnosť v dome kultúry, kde by sme nesplnili podmienky vojakov a regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Nebudú tam teda dve miesta, ale len jedno. Druhé bude v Strednej odbornej škole obchodu a služieb," priblížil. Odberové miesta pripadajúce na budovy základných škôl mesto zriadi v exteriéri, primátor by rád videl exteriérové miesto aj pri dome kultúry. Či priestranstvo spĺňa požiadavky, má byť predmetom stretnutia so zástupcami vojska.



Rovnako tak si potrebuje u armády overiť, aká konkrétna súčinnosť sa od mesta očakáva. "Dostávame rôznorodé informácie. Tak aby sme vedeli, čo všetko máme zo strany samosprávy zabezpečiť," vysvetlil Džurina s tým, že mesto už medzičasom zakúpilo dezinfekčné prípravky a postrekovače, ale i niekoľko stanových prístreškov na testovanie vonku. "Bolo nám prisľúbené, že investície na testovanie budú refundované zo strany štátu," doplnil.



Ako primátor dodal, administratívnych pracovníkov sa mestu na základe výzvy podarilo získať dostatok. "Máme dokonca vytvorenú rezervu," uzavrel.