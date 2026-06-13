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V Sobranciach došlo k nehode autobusu a dvoch vozidiel
Pri dopravnej nehode sa zranili tri osoby, všetky z osobných motorových vozidiel.
Autor TASR
Sobrance 13. júna (TASR) - Z dôvodu dopravnej nehody je aktuálne obojsmerne uzavretá Michalovská ulica v Sobranciach. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií došlo k dopravnej nehode autobusu a dvoch osobných motorových vozidiel. Vodič jedného z vozidiel mal počas jazdy prejsť do protismeru, kde došlo k zrážke s autobusom. Následne malo vozidlo naraziť aj do ďalšieho osobného automobilu, ktoré išlo za autobusom,“ uvádza polícia.
Pri dopravnej nehode sa zranili tri osoby, všetky z osobných motorových vozidiel. V autobuse sa cestujúci nenachádzali.
Cesta je aktuálne uzavretá, obchádzka je vedená cez Ruskovce. Polícia žiada vodičov, aby sa uvedenému úseku vyhli, rešpektovali pokyny policajtov a zvýšili opatrnosť.
„Podľa doterajších informácií došlo k dopravnej nehode autobusu a dvoch osobných motorových vozidiel. Vodič jedného z vozidiel mal počas jazdy prejsť do protismeru, kde došlo k zrážke s autobusom. Následne malo vozidlo naraziť aj do ďalšieho osobného automobilu, ktoré išlo za autobusom,“ uvádza polícia.
Pri dopravnej nehode sa zranili tri osoby, všetky z osobných motorových vozidiel. V autobuse sa cestujúci nenachádzali.
Cesta je aktuálne uzavretá, obchádzka je vedená cez Ruskovce. Polícia žiada vodičov, aby sa uvedenému úseku vyhli, rešpektovali pokyny policajtov a zvýšili opatrnosť.