Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. jún 2026
< sekcia Regióny

V Sobranciach došlo k nehode autobusu a dvoch vozidiel

.
Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pri dopravnej nehode sa zranili tri osoby, všetky z osobných motorových vozidiel.

Autor TASR
Sobrance 13. júna (TASR) - Z dôvodu dopravnej nehody je aktuálne obojsmerne uzavretá Michalovská ulica v Sobranciach. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.

Podľa doterajších informácií došlo k dopravnej nehode autobusu a dvoch osobných motorových vozidiel. Vodič jedného z vozidiel mal počas jazdy prejsť do protismeru, kde došlo k zrážke s autobusom. Následne malo vozidlo naraziť aj do ďalšieho osobného automobilu, ktoré išlo za autobusom,“ uvádza polícia.

Pri dopravnej nehode sa zranili tri osoby, všetky z osobných motorových vozidiel. V autobuse sa cestujúci nenachádzali.

Cesta je aktuálne uzavretá, obchádzka je vedená cez Ruskovce. Polícia žiada vodičov, aby sa uvedenému úseku vyhli, rešpektovali pokyny policajtov a zvýšili opatrnosť.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

HRABKO: Spolupráca PS a Maďarskej Aliancie je pre obe strany výhodná