V Sobranciach plánujú výstavbu komunitného centra

Má ísť o novú jednopodlažnú prízemnú budovu s rozlohou do 250 štvorcových metrov.

Sobrance 6. februára (TASR) – Výstavbu nového komunitného centra plánujú v meste Sobrance na Michalovskej ulici v blízkosti lokality, kde žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Samospráva získala na tieto aktivity financie z Európskej únie, ďalšie by mala dostať z akčného plánu.



Jozef Rajzák z oddelenia miestneho rozvoja, výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia Mestského úradu Sobrance pre TASR povedal, že má ísť o novú jednopodlažnú prízemnú budovu s rozlohou do 250 štvorcových metrov. Okrem iného sú nej naprojektované miestnosť pre pracovníkov, ale aj výučbová či spoločenská miestnosť a sociálne zariadenia. V rámci exteriéru by tam mali zrealizovať prístupovú cestu, oplotenie, osvetlenie, pribudnúť by mal aj vonkajší mobiliár, ako sú napríklad lavičky.



Nenávratný finančný príspevok, ktorý samospráva získala z eurofondov, tvorí podľa Rajzáka 308.000 eur, spoluúčasť mesta je vo výške približne 16.000 eur. Dofinancovanie projektu bude hradiť mesto z vlastných zdrojov, a to vo výške približne 79.000 eur a z akčného plánu by malo na tieto aktivity dostať ďalších zhruba 90.000 eur. Celkové náklady na stavbu sa tak pohybujú okolo 493.000 eur. "Ceny sa po verejnom obstarávaní môžu líšiť," upozornil.



Projekt by mal byť podľa informácií zverejnených na webovej stránke mesta hotový do apríla budúceho roka. Jeho cieľom je podporiť integráciu príslušníkov MRK. "Poslaním komunitného centra bude poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívna, osvetová činnosť, záujmová činnosť a poskytovanie odborných činností a aktivít s cieľom prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni," uvádza sa okrem iného v popise projektu.



Ako TASR informoval primátor mesta Pavol Džurina, v komunitnom centre bude zamestnaných spolu deväť ľudí.