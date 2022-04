V Sobranciach pribudlo workoutové ihrisko i knižná búdka

Sobrance 22. apríla (TASR) – Cvičenie vlastnou váhou na workoutovom ihrisku v exteriéri je od uplynulých dní možné aj v meste Sobrance. Deväť cvičebných prvkov tam osadili pri bytových domoch na Námestí slobody. Ako pre TASR potvrdil primátor mesta Pavol Džurina, v parku na rovnakom námestí tiež pribudla knižná búdka.



"Moderné cvičebné ihrisko mesto vybudovalo na nevyužívanom a zanedbanom priestore s investíciou vyše 7000 eur. Ihrisko je multifunkčné a univerzálne, stroje sú vyrobené z odolných materiálov, certifikované a spĺňajú všetky bezpečnostné a kvalitatívne kritéria," informovala samospráva na sociálnej sieti. Ihrisko, ktorého vznik z prevažnej miery financoval Košický samosprávny kraj so spoluúčasťou mesta, je postavené tak, aby sa v budúcnosti dalo rozšíriť o ďalšie stroje či mestský mobiliár.



Spríjemniť si pobyt na lavičke v parku si môžu Sobrančania aj knihami z knižnej búdky. Projekt, ktorý okrem mesta podporili aj občianske združenie Villa Szobránc a centrum voľného času Zvonček Sobrance sa riadi heslom "požičaj si, prečítaj si a vráť". Džurina nevylučuje, že v prípade pozitívnej odozvy pribudne na území mesta viacero podobných búdok. "Uvidíme, aký bude záujem. Pokiaľ by sa nám to osvedčilo, osadili by sme i ďalšie, napríklad v novom parku na Tyršovej ulici," uviedol.