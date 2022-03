V Sobranciach sú prekvapení z obrovskej humanitárnej pomoci

Sobrance 4. marca (TASR) – Materiálnu pomoc utečencom z Ukrajiny museli od vypuknutia vojnového konfliktu v meste Sobrance zhromažďovať pre jej množstvo už na troch miestach. Takmer nepretržite ju triedia a ďalej distribuujú zamestnanci mesta v spolupráci s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Villa Szobránc. "Humanitárna pomoc je obrovská, je to fantastické," povedal pre TASR primátor Pavol Džurina.



Dobrovoľníci z Villy Szobránc začali humanitárnu pomoc zhromažďovať a uskladňovať vo svojich priestoroch v sobotu 26. februára. "Už v priebehu soboty ich priestory nestačili, a tak sme im dali k dispozícii Russayovu vilu, od pondelka (28. 2.) je všetka humanitárna pomoc sústreďovaná v telocvični základnej školy Komenského 12, kde sme mali vo štvrtok (3. 3.) zapratané už obidve telocvične," priblížil s tým, že okrem miestnych a obyvateľov okolitých obcí zanechávajú materiálnu pomoc pre utečencov v meste aj ľudia, ktorí chodia na hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom vyzdvihnúť svojich príbuzných a známych.



S vykladaním a triedením prineseného tovaru končia až v nočných hodinách. V uplynulých dňoch odoslali pomoc v dvoch dodávkach do mesta Užhorod, vo štvrtok v noci putoval kamión humanitárnej pomoci do partnerského ukrajinského mesta Perečin. "Ráno som rozprával s ich primátorom, kamión v poriadku došiel," doplnil primátor.



Podľa Džurinových ďalších slov tiež mesto na hraničnom priechode prevádzkuje stánok s občerstvením pre utečencov. Pripravovať jedlo pomáhajú jedálne základných škôl, v piatok sa do procesu zapojili i seniori z denného centra v Komárovciach. "Je o to na hraniciach obrovský záujem, až nestíhame zásobovať," skonštatoval.