V Sobraneckých kúpeľoch prebieha hydrogeologický prieskum prameňa

Na snímke armatúra hlavného minerálneho prameňa v Sobraneckých kúpeľoch. Foto: TASR Roman Hanc

Kraj odkúpil Sobranecké kúpele koncom roka 2021.

Sobrance 16. marca (TASR) - Od pondelka prebieha v areáli Sobraneckých kúpeľov hydrogeologický prieskum vrtu. Jeho cieľom je určiť množstvo podzemnej vody, ktoré je možné dlhodobo odoberať, a zároveň posúdiť jej potenciál na ďalšie využitie. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK) na sociálnej sieti, prístup k prameňu bude preto dočasne nedostupný, predbežne do konca apríla 2026.

„Výsledkom prieskumu bude odborný podklad pre posúdenie a následnú klasifikáciu prameňa ako prírodnej liečivej minerálnej vody,“ uviedla hovorkyňa KSK Katarína Strojná.

Kraj odkúpil Sobranecké kúpele koncom roka 2021. Chátrajúce kúpele sú nevyužívané od roku 2004 a KSK ich plánuje obnoviť a revitalizovať. V roku 2024 začali pracovať na certifikácii minerálnej vody ako liečivej minerálnej vody a zároveň na udelení štatútu kúpeľného miesta.
