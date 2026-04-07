V Sobraneckých kúpeľoch prebieha hydrogeologický prieskum
Autor TASR
Sobrance 7. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) realizuje hydrogeologický prieskum v Sobraneckých kúpeľoch. Má určiť množstvo a kvalitu vody z vrtu TMS 2 a preveriť, či môže byť oficiálne klasifikovaná ako prírodná liečivá voda. Ako informovali z komunikačno-marketingového oddelenie KSK, výsledky prieskumu budú kľúčové pre ďalší postup pri obnove kúpeľov aj pre rozhodovanie o budúcich investíciách.
Výskum prebieha od 16. marca a realizuje ho spoločnosť Geo Survey. Po úvodnom monitoringu tlaku vody prebieha 23-dňová hydrodynamická skúška, počas ktorej sa vykonáva čerpanie vody a priebežne sa sledujú zmeny jej hladiny. Z technických dôvodov je preto prístup k prameňu dočasne obmedzený, a to približne do konca apríla. „Overovanie liečivosti tohto významného prameňa je ďalším konkrétnym krokom k tomu, aby Sobranecké kúpele opäť fungovali naplno. Prieskum síce nie je viditeľná stavba, je to však odborný míľnik, ktorý určí, ako môže kraj s minerálnou vodou pracovať v budúcnosti,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Hydrodynamická skúška slúži na overenie výdatnosti a kvality podzemnej vody. Na základe jej výsledkov sa posudzuje, či je voda vhodná na balneologické využitie, najmä pri liečbe kožných ochorení. „Merania nám presne ukážu, koľko vody je možné bezpečne využívať a či spĺňa parametre liečivej minerálnej vody. Je to štandardná, ale rozhodujúca fáza pri akomkoľvek kúpeľnom projekte,“ vysvetlil hydrogeológ Ladislav Tometz.
Výsledky prieskumu budú najskôr predložené na posúdenie Ministerstvu životného prostredia SR, následne Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré rozhodne o oficiálnom zaradení vody medzi prírodné liečivé vody.
