V sociálnych zariadeniach v Prešove skvalitnili služby vďaka dotácii

Prešov 20. januára (TASR) - Vďaka krajským dotáciám skvalitnili sociálne služby pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby v Prešovskom kraji. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová informovala, že sa cez dotačný program podarilo zaobstarať nové polohovateľné postele, invalidné vozíky či kreslá a inštalovať nový kamerový systém. Týka sa to zariadení sociálnych služieb v štyroch obciach.



"Dotácie boli z Výzvy poslancov PSK a Výzvy predsedu PSK. Svoje služby vďaka nim skvalitnil Dom Charitas Svätej Rodiny v Jánovciach-Čenčiciach, Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši, ako aj Zariadenie pre seniorov Aevitas v obci Pčoliné či Domov sv. Dominika v Petrovanoch," vymenovala Jeleňová.



Spišská katolícka charita koncom uplynulého roka pre svoje zariadenie v Čenčiciach zabezpečila nové vybavenie pre izby klientov. Konkrétne dve polohovacie postele, výškovo nastaviteľné toaletné stoličky a toaletné vozíky na kolieskach. Na tento účel pritom použila dotáciu vo výške 2000 eur.



"Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši má nový kamerový systém. Prispieva k ochrane zdravia a bezpečnosti prijímateľov sociálnej služby v zariadení. Zároveň napomáha k rýchlej a efektívnej reakcii zamestnancov nielen v mimoriadnej situácii. Projekt zriaďovateľa Arcidiecéznej charity Košice podporil kraj sumou 1500 eur," dodala Jeleňová.



Rovnakú sumu získali aj v zariadení v obci Pčoliné, kde za to zaobstarali 23 nových jedálenských stoličiek a päť relaxačných kresiel s taburetom. Svoje služby skvalitnil aj Domov sv. Dominika v Petrovanoch, cieľom jeho projektu bolo zabezpečiť kvalitnejšiu starostlivosť o semimobilných a imobilných prijímateľov. "Tým pribudli nové kreslá a tiež nový polohovateľný invalidný vozík. To všetko vďaka krajskej dotácii 2000 eur," dodala hovorkyňa.



PSK podporil v uplynulom roku len z Výzvy predsedu PSK a Výzvy poslancov PSK celkovo 31 projektov z oblasti sociálneho zabezpečenia a medzi tie prerozdelil alokáciu takmer 83.000 eur.