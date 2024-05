V Sološnici otvorili v rodinnom dome zariadenie sociálnych služieb

Bratislava 4. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvoril koncom apríla v rodinnom dome v obci Sološnica v okrese Malacky nové zariadenie sociálnych služieb. Ide o zariadenie podporného bývania, v ktorom môžu klienti viesť samostatný život. Patrí pod Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí, ktoré sa zapojilo do procesu deinštitucionalizácie, teda premeny z veľkých priestorov na komunitný spôsob života.



"Podarilo sa nám nájsť vhodný objekt, debarierizovať vnútorné i vonkajšie prostredie a pripraviť dom tak, aby sme mohli začať poskytovať novú sociálnu službu. Takéto zariadenie prispeje k zvýšeniu kvality života ľudí so zdravotným postihnutím v rodinnom prostredí a podporí ich samostatnosť," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



V rodinnom dome v Sološnici našlo svoj nový domov šesť prijímateliek sociálnych služieb zo zariadenia sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí. Tie opustili inštitucionalizovaný systém poskytovania sociálnych služieb vo veľkom zariadení a začali žiť samostatný život v rodinnom dome pod dohľadom odborníkov. Klientky sa na túto zmenu pripravovali pod odborným dohľadom, proces trval tri roky. Kapacita zariadenia je šesť miest s celoročnou pobytovou formou.



Do Národného projektu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb sa zapojilo deväť zo 14 krajských zariadení sociálnych služieb. Zamestnanci týchto zariadení prešli vzdelávaním, ktoré bolo zamerané aj na zmenu myslenia pri poskytovaní sociálnych služieb. "Teší nás, že tento proces sa v prípade dvoch zariadení napĺňa už samotným sťahovaním klientov do novovybudovaných a zrekonštruovaných objektov rodinného typu," poznamenala riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu BSK Marica Šiková.