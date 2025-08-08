< sekcia Regióny
V Šoporni funguje nové inkluzívne ihrisko
Vlani bolo na Slovensku vybudovaných približne 100 takýchto ihrísk v hodnote päť miliónov eur.
Autor TASR
Šoporňa 8. augusta (TASR) - V Šoporni v piatok otvorili nové inkluzívne ihrisko, ktoré môžu bezpečne využívať všetky deti bez ohľadu na ich schopnosti a zdravotné znevýhodnenie. Cieľom projektu, ktorý sa realizuje po celom Slovensku, je vytvoriť bezpečné a prístupné prostredie, kde sa môžu deti spoločne hrať a rozvíjať.
Vlani bolo na Slovensku vybudovaných približne 100 takýchto ihrísk v hodnote päť miliónov eur. „Pre tento rok sme získali na tento projekt viac ako štyri milióny eur a úspešných bolo približne 83 žiadostí. Je o to veľký záujem zo strany miest, obcí aj občianskych združení,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Ako zdôraznil, ministerstvo chce v budovaní inkluzívnych ihrísk pokračovať aj v budúcom období. „Je to projekt pod názvom Ihrisko pre každé dieťa a jeho čaro spočíva v tom, že na týchto ihriskách sa môžu spolu hrať zdravé a zdravotne znevýhodnené deti. Napriek tomu, že sú ťažké časy konsolidácie, myslím si, že pre takýto typ projektu by sa vždy mal nájsť nejaký objem prostriedkov, aby sa deti mohli spolu hrať,“ zdôraznil minister.
Doterajšie skúsenosti podľa jeho slov dokazujú, že projekt inkluzívnych ihrísk má opodstatnenie. „Máme už skúsenosti z praxe a veľmi si to pochvaľujú rodiny s deťmi. Oceňujú najmä to, že aj zdravotne znevýhodnené deti sa môžu na takýchto špecializovaných ihriskách bezpečne hrať, pretože podmienkou je, že minimálne tri prvky musia byť prijateľné aj pre hendikepované deti,“ doplnil Tomáš.
