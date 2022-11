V SOŠ Stará Turá zmodernizujú tri učebne a opravia výťahy na internáte

Stará Turá 3. novembra (TASR) – Zlepšenie praktických zručností žiakov a skvalitnenie života študentov ubytovaných na internáte majú priniesť investície do Strednej odbornej školy (SOŠ) v Starej Turej. Informoval o tom Matej Plánek z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Na projekt zlepšenia praktických zručností žiaka získal TSK nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Do rekonštrukcie výťahov na školskom internáte vyčlenil TSK takmer 100.000 eur.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku, zo zdrojov z IROP zmodernizujú tri učebne. "Vymenili sa okná, spravili sa sociálne zariadenia, zrekonštruovali sa chodby. Stavebné úpravy sú už ukončené, trvali štyri mesiace a spolu aj s projektovou dokumentáciou a stavebným dozorom stáli viac ako 550.000 eur," priblížil Baška.



Aktuálne podľa neho prebieha verejná súťaž na moderné technológie za viac ako 300.000 eur. Dodať ich majú na budúci rok. V škole pribudnú roboty, pracoviská na výrobu plošných spojov či vybavenie elektrolaboratória a učebne automatizácie.



"Potrebná bola aj rekonštrukcia dvoch výťahov na školskom internáte. Po ich výmene sa zvýši komfort aj bezpečnosť prepravovaných osôb. Trenčiansky kraj na modernizáciu výťahov vyčlenil takmer 100.000 eur. Ako zriaďovateľ školy si od týchto investícií sľubujeme zvýšenie počtu žiakov," uzavrel predseda TSK s tým, že výťahy by mali byť vymenené do konca tohto roka.