V SOŠ v Matejovciach začínajú s výstavbou nového polygónu

Poprad 10. októbra (TASR) - V areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) elektrotechnickej v Poprade - Matejovciach v týchto dňoch začínajú s výstavbou úplne nového polygónu pre praktické vzdelávanie za 10,5 milióna eur. Stavebná časť bude stáť 8,3 milióna eur a zvyšok pôjde na materiálno-technické vybavenie. Informoval o tom v utorok pri odovzdaní staveniska predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (KDH) s tým, že škola je piatou v poradí, kde sa darí investovať do modernizácie v rámci iniciatívy Catching-Up Regions (CURI) cez Európske štrukturálne fondy.



V novej prístavbe vzniknú nové učebne, prednáškové miestnosti, dielne pre odborný výcvik v odboroch elektrotechnika, mechanika a strojárenstvo pre približne 400 žiakov. Bude tam tele prezentačné centrum, jedáleň, a tiež športové a ubytovacie zázemie. V rámci vybavenia budú môcť študenti využívať zvarovňu, 3D stimulátory elektrických inštalácií, CNC frézy a sústruhy, technologické pracoviská a výukové systémy elektroinštalácií a rozvodov. Budú tam tiež kovoobrábacie stroje a automatická montážna linka s príslušenstvom.



Riaditeľ školy Ján Furcoň ozrejmil, že vďaka projektu budú môcť zlepšiť praktické vzdelávanie. "Žiaci budú pracovať s novými technológiami a budú teda lepšie pripravení pre budúceho zamestnávateľa," skonštatoval. V súčasnosti má škola 294 žiakov, z nich 18 pôsobí v duálnom vzdelávaní. SOŠ v tomto smere spolupracuje so štyrmi firmami.



Majerský upozornil, že pre komplikovaný zákon o verejnom obstarávaní sa výstavba približne o rok oddialila, a tým pádom aj o niečo predražila. "Nedokonalý zákon nás zdržuje pri akejkoľvek stavbe a je to na škodu veci, som presvedčený, že treba zjednať nápravu," skonštatoval predseda PSK. Financovanie výstavby je rozdelené do dvoch fáz, v tomto roku je čerpanie na úrovni 30 percent, v ďalších dvoch rokoch preinvestujú zvyšných 5,7 milióna eur. V súčasnosti sa podľa Majerského obstaráva aj vybavenie, ktoré bude dočasne uložené v provizórnych priestoroch. Zhotoviteľ má na výstavbu 18 mesiacov.



V rámci CURI ide o investičné akcie v celkovej výške 40 miliónov eur. Okrem školy v Matejovciach sú do nej zapojené aj ďalšie v Prešove, Kežmarku, Medzilaborciach a Starej Ľubovni. Väčšina z projektov by mala byť hotová ešte v tomto roku.