V SOŠ v Pruskom zrekonštruujú učebne a dielne za 1,65 milióna eur
Ide o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu priestorov odborných učební a dielní a ich materiálno-technického vybavenia na úrovni 21. storočia.
Autor TASR
Pruské 24. marca (TASR) - Modernizáciu odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole (SOŠ) v Pruskom v Ilavskom okrese prinesie komplexná rekonštrukcia učební. Spolufinancovanie projektu v rámci Programu Slovensko schválili na pondelkovom (23. 3.) zasadnutí poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Ide o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu priestorov odborných učební a dielní a ich materiálno-technického vybavenia na úrovni 21. storočia. Vzniknú aj nové priestory potrebné na zabezpečenie kvalitného a inovatívneho vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rozvoja vidieka a záhradníctva tak, aby spĺňali požiadavky trhu práce.
Celkové oprávnené náklady na projekt sú 1,65 milióna eur, nenávratný finančný príspevok je 1,52 milióna eur, osempercentné spolufinancovanie vo výške 131.920 eur zabezpečí zo svojho rozpočtu TSK.
Ide o komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu priestorov odborných učební a dielní a ich materiálno-technického vybavenia na úrovni 21. storočia. Vzniknú aj nové priestory potrebné na zabezpečenie kvalitného a inovatívneho vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rozvoja vidieka a záhradníctva tak, aby spĺňali požiadavky trhu práce.
Celkové oprávnené náklady na projekt sú 1,65 milióna eur, nenávratný finančný príspevok je 1,52 milióna eur, osempercentné spolufinancovanie vo výške 131.920 eur zabezpečí zo svojho rozpočtu TSK.