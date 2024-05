V Španej Doline otvárajú letnú turistickú sezónu

Špania Dolina 4. mája (TASR) - V Španej Doline v okrese Banská Bystrica v sobotu otvoria tohtoročnú letnú sezónu. Návštevníci, ktorí sa rozhodnú starobylú banícku obec v tento deň navštíviť, môžu od 9.00 h absolvovať prehliadku viacerých turistických atrakcií a historických pamiatok.



Starostka obce Martina Wilhelmerová pre TASR uviedla, že turisti môžu nazrieť do Múzea medi, kde sa prostredníctvom prednášky dozvedia, čo sa v Španej Doline ťažilo, a spoznajú aj históriu obce.



Počas troch vstupov budú mať možnosť prejsť spolu so sprievodcom Banským prekopom, ktorý ich dovedie až do zaniknutej osady Piesky, kde sa nachádza voľne prístupná kaplnka a cintorín s liatinovými krížmi. Podzemný tunel má podľa starostky dĺžku 1,6 kilometra, pred vstupom dostanú turisti prilbu s osvetlením.



Návštevníci takisto môžu absolvovať prehliadku Kostola Premenenia Pána, kde sa nachádza barokový organ z roku 1751, ktorý postavil Martin Podkonický, jeden z najvýznamnejších organárov neskorého baroka na Slovensku.



V historickej škole prof. Jozefa Mistríka si zase môžu vyskúšať, ako sa kedysi písalo v škole, a to husacím perom alebo kriedou. "V penzióne Klopačka je výstava paličkovej čipky, ktorá je typická pre Španiu Dolinu," dodala Wilhelmerová.