V špeciálnych bunkách na košickom cintoríne boli vysadené prvé stromy

Košice 30. apríla (TASR) - Na Verejnom cintoríne v Košiciach sa začala výsadba stromov do špeciálneho modulárneho systému. Vďaka podzemnému systému sa zabezpečí dostatočný priestor na rozvoj koreňovej sústavy pre vysadené dreviny v spevnených plochách. TASR o tom informoval hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Peter Sasák.



V rámci revitalizácie vstupného priestoru cintorína pribudne na bývalej asfaltovej ploche spolu až 59 drevín. V uplynulých dňoch sa začala výsadba prvých 29 stromov.



"Po využití štrukturálneho substrátu pri výsadbe platanov na ploche parkoviska na Šoltésovej ulici ide o druhú aplikáciu inovatívneho postupu na zlepšenie pôdnych podmienok pre korene stromov v meste. Košice využívaním podobných riešení patria medzi priekopnícke mestá na Slovensku," povedal Sasák.



Centrálna aleja od vstupu na cintorín po hlavný kríž bude tvorená štyrmi radmi javorov poľných odrody Elsrijk. Dostatočné množstvo vody im zabezpečí kvapková závlaha inštalovaná do modulárneho systému. Voda využívaná na závlahu bude pochádzať z centrálnej zbernej nádrže, ktorá bude zachytávať dažďovú vodu z okolitých spevnených plôch.



"Vďaka modulárnemu systému na zachovanie prirodzenej štruktúry pôdy pod komunikáciami bude môcť byť priestor vstupu na cintorín zeleným miestom plným stromov. Využitý systém dáva príležitosť stromom prosperovať aj na plochách, kde by prirodzene rásť nemohli, a je odpoveďou na otázku, ako dostať viac zelene aj do spevnených plôch," predstavila využité riešenie riaditeľka SMsZ v Košiciach Marta Popríková.



"Systém využitý na cintoríne má výšku bunky 80 centimetrov a šírku šesť krát šesť metrov. Na povrchu bude viditeľný len otvor s rozlohou jedného štvorcového metra, kde bude vyústenie drenážneho potrubia zaisťujúceho výmenu vzduchu v substráte pod povrchom," opísal využitý modulárny systém arborista Správy mestskej zelene v Košiciach Ján Dlabal.



Využitý systém rieši podľa Sasáka najväčší problém výsadby stromov v meste, ktorý je spojený s nedostatočným priestorom na rozvoj koreňovej sústavy z dôvodu blízkosti zhutnených a spevnených plôch.