V Spišskej Belej schválili mestským lesom dotácie na tri projekty

Spišská Belá 4. septembra (TASR) - Lesy mesta Spišská Belá získali dotáciu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na tri projekty v celkovej výške viac ako 700.000 eur. Mesto na svojom webe informovalo, že spoločnosť sa zapojila do troch výziev v rámci Programu rozvoja vidieka. Jednotlivé opatrenia budú realizovať postupne do júna budúceho roka.



Prvým projektom je rekonštrukcia lesnej dopravnej siete v katastrálnych územiach obcí Tatranská Lomnica a Lendak. V rámci neho na 15 lesných cestách a zvážniciach v celkovej dĺžke 7,4 kilometra vymenia opotrebované a neúčinné cestné odrážky osadené do lesných ciest. Tie slúžia na odvedenie povrchovej a dažďovej vody do okolitého terénu resp. prírodných rigolov. "Taktiež dôjde k osadeniu odrážok na nových miestach, kde pri vyššej intenzite dažďa dochádza k nedostatočnému odvedeniu vody. Súčasťou projektu sú aj nové menšie priepusty a obnova existujúcich drevených priepustov v miestach, kde dochádza ku kríženiu lesných ciest," priblížilo mesto s tým, že celkový rozpočet projektu je viac ako 205.000 eur. Z tejto čiastky 164.000 eur tvorí príspevok z fondov Európskej únie a zvyšok hradí mesto zo svojho rozpočtu.



Hlavným cieľom ďalšieho schváleného projektu je obnova produkčného potenciálu lesov a posilnenie ich ekologickej a sociálnej hodnoty. Je zameraný predovšetkým na obnovu lesa a zabezpečenie jeho vývoja na kalamitných plochách vzniknutých najmä po negatívnom pôsobení abiotických škodlivých činiteľov a následnom nástupe biotických škodlivých činiteľov v posledných rokoch. V rámci tzv. lesopestovných opatrení sa vyčistí 29 hektárov lesa po ťažbe a na rovnakej ploche dôjde aj k umelej obnove na holine. Na ploche dvoch hektárov lesníci pomôžu aj pri prirodzenej obnove lesa. Cieľom je tiež ochrana mladých lesných porastov výžinom buriny a oplocovaním porastov proti zveri na území v celkovej rozlohe približne 680 hektárov. Pripravené sú aj ďalšie opatrenia zamerané na kontrolu a elimináciu škodlivých činiteľov, ako je napríklad kladenie lapákov, odkôrňovanie kmeňov či inštalácia feromónových lapačov a "odparníkov". V tomto prípade je schválený príspevok vo výške 450.000 eur.



Posledný projekt je zameraný na dobudovanie a obnovu prvkov občianskej a poznávacej infraštruktúry na území mestských lesov mesta Spišská Belá. "Na existujúcej cyklotrase, náučnom chodníku a na turisticky vyhľadávaných miestach budú vytvorené nové oddychové miesta, edukačné tabule, studničky či smerové tabuľky pre lepšiu orientáciu v prírode. Vznikne aj stanovište lesnej pedagogiky, kde budú osadené vzdelávacie prvky súvisiace s prírodou," dodáva samospráva s tým, že schválený príspevok na tento zámer je vo výške 100.000 Eur.