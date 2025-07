V Spišskej Belej plánujú vybudovať športovo-rekreačné centrum

Spišská Belá 21. júla (TASR) - V Spišskej Belej plánuje súkromný investor vybudovať nové športovo-rekreačné centrum. Zámer a podmienky jeho realizácie schválilo aj tamojšie mestské zastupiteľstvo. Areál má vzniknúť na Športovej ulici pri futbalovom štadióne. Informoval o tom podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a miestny poslanec Štefan Bieľak s tým, že mesto s miestnym investorom uzavrelo aj zmluvu o spolupráci.



„Hlavným cieľom je vybudovať celoročné multifunkčné športové a rekreačno-relaxačné centrum s vonkajším areálom a zázemím. Celý projekt je rozdelený do troch etáp, vzhľadom na jeho rozsah a finančnú náročnosť,“ uviedol Bieľak. V rámci prvej etapy sa ráta s výstavbou hlavného objektu plavárne, pričom predpoklad realizácie je do troch rokov. Nasledovať bude v horizonte piatich rokov exteriérový športovo-rekreačný areál s vonkajšími bazénmi a detskými a športovými ihriskami. Tretia etapa ráta s výstavbou viacúčelovej haly, detského zábavného centra a ubytovacích kapacít. V tomto prípade je plánovaná realizácia do siedmich rokov od podpisu zmluvy o spolupráci.



„Vďaka projektu sa rozšíria nové a skvalitnenia existujúce služby pre obyvateľov, osobitne pre rodiny s deťmi. Okrem toho vzniknú možnosti spolupráce s miestnymi školami a školskými zariadeniami, ale aj seniorskými organizáciami či športovými klubmi, a to za zvýhodnených podmienok a v dohodnutom rozsahu,“ podotkol podpredseda PSK. Výhody tiež vidí v ponuke spoločného produktu s využitím mestského futbalového štadióna s umelým trávnikom najmä pre externé športové kluby. S investorom bude mesto spolupracovať aj pri organizovaní rôznych podujatí. Podpredseda tiež ocenil skultúrnenie a zmysluplné využitie predmetnej plochy vzhľadom na jej súčasný stav.



Pred približne desiatimi rokmi aj samotné mesto malo záujem vybudovať na navrhovanej lokalite mestskú športovú halu, pre chýbajúce zdroje sa to však nepodarilo. Mestský pozemok tiež samospráva ponúkala na vybudovanie podobného rekreačno-zábavného centra, v tom čase však o to nebol záujem. „Uvedený projekt sa bude realizovať v určitom partnerstve s mestom, nakoľko bude umiestnený na mestských pozemkoch a zároveň bude ponúkať aj určité služby verejnosti, ktoré v meste chýbajú alebo nie sú kapacitne dostatočné. Aj preto mesto uzavrelo s investorom zmluvu, kde si určili podmienky tejto dlhodobej spolupráce,“ upozornil Bieľak.



Celý projekt bude financovaný zo súkromných zdrojov, samospráva však nevylučuje aj kombináciu s verejnými zdrojmi, napríklad na podporu športu či cestovného ruchu.