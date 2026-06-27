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V Spišskej Belej sa začne obnova kanalizácie na Zimnej ulici
Práce sa budú realizovať klasickou výkopovou metódou po menších úsekoch s dĺžkou približne 150 metrov.
Autor TASR
Spišská Belá 27. júna (TASR) - V Spišskej Belej sa začne obnova kanalizácie na Zimnej ulici. Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) plánuje začať práce v pondelok (29. 6.). Dôvodom je technický stav existujúcej siete, ktorá je podľa spoločnosti za hranicou svojej životnosti a vykazuje vysokú poruchovosť. Ako informovala samospráva, rekonštrukcia sa bude týkať úseku s dĺžkou 695 metrov.
Trasa obnovy sa začne oproti pošte na Zimnej ulici, povedie cez križovatku s ulicou Kpt. Nálepku a následne bude pokračovať v smere na Slovenskú Ves až po bytový dom na konci ulice. Súčasťou prác bude aj obnova betónových šácht a opätovné prepojenie 61 kanalizačných prípojok s nehnuteľnosťami.
Práce sa budú realizovať klasickou výkopovou metódou po menších úsekoch s dĺžkou približne 150 metrov. Počas nich bude potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami v šírke jedného jazdného pruhu. Na mieste bude osadené dočasné dopravné značenie. Radnica preto žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a ohľaduplnú jazdu po miestnych komunikáciách. Upozorňuje aj na zvýšený pohyb detí počas letných prázdnin.
Odvádzanie splaškových vôd z domácností má byť počas prác zabezpečené nepretržite náhradným prečerpávacím systémom. Obyvatelia majú rátať s bežným stavebným hlukom a v suchých dňoch aj so zvýšenou prašnosťou, ktorú má zhotoviteľ zmierňovať kropením.
Zmluvná lehota na stavebné práce je stanovená na šesť mesiacov od podpisu zmluvy so zhotoviteľom. Po dokončení a odskúšaní potrubia má zhotoviteľ uviesť cestu, chodníky a všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.
Trasa obnovy sa začne oproti pošte na Zimnej ulici, povedie cez križovatku s ulicou Kpt. Nálepku a následne bude pokračovať v smere na Slovenskú Ves až po bytový dom na konci ulice. Súčasťou prác bude aj obnova betónových šácht a opätovné prepojenie 61 kanalizačných prípojok s nehnuteľnosťami.
Práce sa budú realizovať klasickou výkopovou metódou po menších úsekoch s dĺžkou približne 150 metrov. Počas nich bude potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami v šírke jedného jazdného pruhu. Na mieste bude osadené dočasné dopravné značenie. Radnica preto žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a ohľaduplnú jazdu po miestnych komunikáciách. Upozorňuje aj na zvýšený pohyb detí počas letných prázdnin.
Odvádzanie splaškových vôd z domácností má byť počas prác zabezpečené nepretržite náhradným prečerpávacím systémom. Obyvatelia majú rátať s bežným stavebným hlukom a v suchých dňoch aj so zvýšenou prašnosťou, ktorú má zhotoviteľ zmierňovať kropením.
Zmluvná lehota na stavebné práce je stanovená na šesť mesiacov od podpisu zmluvy so zhotoviteľom. Po dokončení a odskúšaní potrubia má zhotoviteľ uviesť cestu, chodníky a všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.