< sekcia Regióny
V Spišskej Belej zrekonštruovali kotolňu v školskej jedálni
Zastupiteľstvo okrem toho rozhodlo aj o potrebe rozšírenia kapacity kuchyne a jedálne vzhľadom na zvýšený záujem o školské stravovanie.
Autor TASR
Spišská Belá 23. októbra (TASR) - Mesto Spišská Belá zrekonštruovalo kotolňu v školskej jedálni a plánuje aj rozšírenie kapacity jedálne. Miestny poslanec a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak informoval, že jedáleň, ktorá je súčasťou Základnej školy (ZŠ) M. R. Štefánika, zabezpečuje stravovanie pre približne 450 stravníkov.
„Stav kotolne už bol takmer havarijný a zároveň jej prevádzka neefektívna a neistá. Poslanci na tento účel vyčlenili z rozpočtu mesta viac ako 40.000 eur a v priebehu necelého mesiaca bola kotolňa zrekonštruovaná,“ uviedol Bieľak.
Zastupiteľstvo okrem toho rozhodlo aj o potrebe rozšírenia kapacity kuchyne a jedálne vzhľadom na zvýšený záujem o školské stravovanie. Od začiatku tohto školského roka pre nedostatočnú kapacitu nepodávajú v jedálni teplé jedlo pre žiakov od šiesteho ročníka. Okrem ZŠ M. R. Štefánika totiž kuchyňa zabezpečuje stravu aj pre ZŠ J. M. Petzvala. Problém podľa primátora Spišskej Belej Petra Ziburu vznikol jednak pre zvýšený záujem o zápis žiakov do tamojších škôl a takisto v súvislosti s poskytovaným príspevkom na stravu od štátu, pre ktorý rodičia vo zvýšenej miere prihlasujú deti na stravovanie v školskej jedálni.
Aktuálne sú v budove kuchyne a jedálne umiestnené aj štyri triedy ZŠ M. R. Štefánika ako elokované pracovisko. Po dokončení novej prístavby školy sa tieto priestory na prízemí uvoľnia práve na potreby rozšírenia kuchyne a jedálne. Mesto v tejto súvislosti zadalo vypracovanie technickej štúdie, ktorá posúdi možnosti jej rozšírenia, tak technické, ako aj priestorové a finančné. Následne po jej prerokovaní v komisii výstavby a odsúhlasení poslancami sa podľa Bieľaka pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Snahou mesta je, aby sa počas budúcoročných letných prázdnin zrealizovali stavebné práce a technické dovybavenie priestorov. „Kuchyňu chceme upraviť tak, aby sme už na budúci školský rok nemuseli čeliť takýmto kapacitným problémom,“ dodal Zibura.
„Stav kotolne už bol takmer havarijný a zároveň jej prevádzka neefektívna a neistá. Poslanci na tento účel vyčlenili z rozpočtu mesta viac ako 40.000 eur a v priebehu necelého mesiaca bola kotolňa zrekonštruovaná,“ uviedol Bieľak.
Zastupiteľstvo okrem toho rozhodlo aj o potrebe rozšírenia kapacity kuchyne a jedálne vzhľadom na zvýšený záujem o školské stravovanie. Od začiatku tohto školského roka pre nedostatočnú kapacitu nepodávajú v jedálni teplé jedlo pre žiakov od šiesteho ročníka. Okrem ZŠ M. R. Štefánika totiž kuchyňa zabezpečuje stravu aj pre ZŠ J. M. Petzvala. Problém podľa primátora Spišskej Belej Petra Ziburu vznikol jednak pre zvýšený záujem o zápis žiakov do tamojších škôl a takisto v súvislosti s poskytovaným príspevkom na stravu od štátu, pre ktorý rodičia vo zvýšenej miere prihlasujú deti na stravovanie v školskej jedálni.
Aktuálne sú v budove kuchyne a jedálne umiestnené aj štyri triedy ZŠ M. R. Štefánika ako elokované pracovisko. Po dokončení novej prístavby školy sa tieto priestory na prízemí uvoľnia práve na potreby rozšírenia kuchyne a jedálne. Mesto v tejto súvislosti zadalo vypracovanie technickej štúdie, ktorá posúdi možnosti jej rozšírenia, tak technické, ako aj priestorové a finančné. Následne po jej prerokovaní v komisii výstavby a odsúhlasení poslancami sa podľa Bieľaka pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Snahou mesta je, aby sa počas budúcoročných letných prázdnin zrealizovali stavebné práce a technické dovybavenie priestorov. „Kuchyňu chceme upraviť tak, aby sme už na budúci školský rok nemuseli čeliť takýmto kapacitným problémom,“ dodal Zibura.