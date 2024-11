V Spišskej Belej zrekonštruujú verejné osvetlenie za pol milióna eur

Spišská Belá 24. novembra (TASR) - V podtatranskom meste Spišská Belá zrekonštruujú časť verejného osvetlenia. Celkové náklady projektu sú na úrovni takmer 480.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ktorú mesto podpísalo ešte v polovici novembra. Zhotoviteľ má na realizáciu diela desať mesiacov od prevzatia staveniska. Projekt však musí byť hotový najneskôr do konca septembra budúceho roka.



Mesto ešte koncom októbra na sociálnej sieti informovalo, že si dalo vypracovať audit stavu verejného osvetlenia s energetickým posúdením možných budúcich úspor na spotrebe energie. Na jeho základe samospráva vypracovala projektovú dokumentáciu na modernizáciu konkrétnych úsekov verejného osvetlenia a z nich vybralo tie najakútnejšie úseky.



"V rámci tejto modernizácie sa zrealizuje výmena svietidiel v centre mesta - svietidlá v tvare gule za nové LED s úpravou výšky stĺpov a s ich náterom na sivú farbu. Vymenia sa tiež žiarivkové za LED svietidlá v ostatných častiach mesta tam, kde neboli vymenené v roku 2016," uviedlo mesto. Projekt tiež zahŕňa výstavbu nového verejného osvetlenia na Tatranskej ulici a na ulici Osloboditeľov, kde dôjde k zmene vzdušného vedenia verejného osvetlenia do zemného s novým stĺpmi. Dôvodom je podľa radnice zrušenia vzdušného elektrického vedenia zo strany Východoslovenskej distribučnej.