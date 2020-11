V Spišskej Kapitule sa rozlúčili so zosnulým biskupom Štefanom Sečkom

Spišské Podhradie 3. novembra (TASR) - V Spišskej Kapitule sa v utorok rozlúčili so zosnulým spišským diecéznym biskupom Štefanom Sečkom, ktorý zomrel 28. októbra vo veku 67 rokov. V Katedrále sv. Martina slúžil pohrebnú svätú omšu za účasti najbližšej rodiny, kňazov a viacerých biskupov bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský. TASR o tom informovali z Tlačovej kancelárie KBS.



„Zomrel biskup Kristov služobník, správca Božích tajomstiev a otec všetkých veriacich v tejto diecéze. Je prirodzené, že máme žiaľ, tak sám Ježiš žialil a plakal, keď mu zomrel priateľ Lazár. Ale tento smútok nám pomáha prekonávať veľkonočná viera. Veď v biskupovi obklopenom jeho kňazmi a veriacimi je uprostred nás prítomný sám náš Pán Ježiš Kristus večný Veľkňaz,“ povedal v úvode pohrebnej svätej omše arcibiskup Zvolenský.



Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vo svojej homílii uviedol, že zosnulý biskup Sečka sa vrátil do domu nebeského Otca v čase, ktorý je kruto poznačený pandémiou a prísnymi reštrikciami. Vstúpil do večnosti v období, kedy všetci spomínajú a s modlitbou vysielajú k Bohu prosby za blízkych zosnulých. „A keďže pre mnohých z nás sa aj biskup Štefan Sečka stal blízkym a milovaným človekom, chceme našou modlitbou a účasťou na tejto Eucharistii i pohrebných obradoch vyjadriť Bohu vďaku za jeho život a službu kňaza i biskupa,“ povedal košický arcibiskup. Pripomenul jeho "životnú púť" a úlohy, ktoré mu počas nej boli zverené. „Z lásky ku Kristovmu krížu vedel náš Štefan úprimne milovať i odpúšťať,“ dodal. Poďakoval všetkým, ktorí stáli pri biskupovi Sečkovi v posledných mesiacoch života. K slovám vďačnosti a pozdravom pridal i kondolenciu slovenského kardinála Jozefa Tomka.



V závere smútočnej liturgie zazneli príhovory a telegram, ktorý poslal v mene pápeža Františka k úmrtiu biskupa vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Prihovoril sa aj prešovský arcibiskup metropolita a predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku Ján Babjak, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a diecézny administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš, ktorý okrem iného prečítal aj niekoľko slov z testamentu zosnulého biskupa Sečku. Po svätej omši bolo telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule.



Spišský diecézny biskup Štefan Sečka zomrel 28. októbra v levočskej nemocnici. Trpel vážnou chorobou srdca a bol diabetik. Zomrel na následky týchto chorôb. Za spišského biskupa ho menoval 4. augusta 2011 pápež Benedikt XVI.