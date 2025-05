V Spišskej Kapitule sa stretnú Gorali z celého Slovenska

Spišské Podhradie 25. mája (TASR) - Gorali z celého Slovenska sa v nedeľu stretnú v Spišskej Kapitule na slávnostnej svätej omši pri príležitosti Jubilejného roka 2025. Predchádzať jej bude kultúrny program. Osláviť tak chcú bohaté dedičstvo Goralov a ich historický odkaz. TASR o tom informovala Alžbeta Selecká z odboru kultúry Obecného úradu v Oravskej Polhore.



Podujatie sa malo pôvodne konať pred mesiacom. K zmene termínu došlo z dôvodu úmrtia pápeža Františka. Program napokon začnú goralské folklórne skupiny v Biskupskej záhrade v nedeľu o 13.30 h. Slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bude od 15.00 h. Hlavným celebrantom Jubilea Goralov bude spišský biskup František Trstenský.



Slávnosť nadväzuje na historické stretnutie Goralov v Ružomberku pri príležitosti 550. výročia udelenia valašských privilégií valašskému obyvateľstvu kráľom Matejom Korvínom v roku 1474. „Práve na základe týchto privilégií sa valašské obyvateľstvo rozširovalo do severných oblastí Slovenska, kde zakladalo nové osady na takzvanom valašskom práve. Väčšina goralských obcí bola založená na tomto práve a ich obyvatelia si dodnes zachovávajú svoju kultúrnu identitu,“ priblížila Selecká s tým, že na minuloročnom stretnutí v Ružomberku sa zišlo viac ako 400 Goralov z rôznych oblastí - Kysúc, Oravy, Liptova, Spiša a Zamaguria, pričom prezentovali svoju tradičnú hudbu, kroje a folklórne umenie.



Podujatie organizuje koordinačný výbor obcí Oravská Polhora, Ždiar, Svrčinovec, Liptovská Lúžna a Kolačkov v spolupráci so Spišskou Kapitulou. Rovnako ako v minulom roku aj tentoraz predpokladajú účasť približne 500 Goralov z rôznych oblastí Slovenska.



Goralská kultúra bola v roku 2021 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. V roku 2025 boli Gorali uznaní za národnostnú menšinu na Slovensku. V súčasnosti prebiehajú aktivity na zaradenie goralskej kultúry pod ochranu UNESCO.