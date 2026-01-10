< sekcia Regióny
V Spišskej Kapitule vystavujú betlehem ako symbol kultúrnej identity
Autor TASR
Spišská Kapitula 10. januára (TASR) - V sobotu popoludní sa v Spišskej Kapitule uskutoční slávnostné otvorenie výstavy s názvom Betlehem v umení a tradíciách - Vianoce ako priestor tvorivosti, viery a kultúrnej identity. Ako informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS), výstava priblíži betlehem ako duchovný a umelecký fenomén.
Prostredníctvom vystavených diel, tradičných artefaktov a sprievodného programu ponúkne výstava návštevníkom pohľad na teologický a kultúrny význam tajomstva Narodenia Pána. „Výstava je určená širokej verejnosti, rodinám s deťmi a všetkým, ktorí chcú prežiť vianočné posolstvo v jeho duchovnej a kultúrnej hĺbke,“ uviedli z TK KBS.
Súčasťou otvorenia bude kultúrny program, na ktorom sa predstavia žiaci základných a umeleckých škôl zo Slovenska a Poľska, folklórne súbory, ako aj seniori zo Spišského Podhradia. Návštevníci budú mať tiež možnosť ochutnať tradičné štedrovečerné jedlá zo Slovenska a Poľska. Podujatie sa koná v rámci malého projektu podporeného z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027.
