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V Spišskej N. Vsi došlo k zrážke nákladného vlaku s osobným vozidlom
Cesta je aktuálne neprejazdná a železničná doprava v danom úseku je zastavená.
Autor TASR,aktualizované
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Spišská Nová Ves 14. novembra (TASR) - Na železničnom priecestí na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi došlo k zrážke osobného motorového vozidla s nákladným vlakom. Cesta je aktuálne neprejazdná a železničná doprava v danom úseku je zastavená. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.
„Podľa prvotného oznámenia na linku 158 sa mali závory na priecestí zdvihnúť, následne naň vošlo osobné vozidlo, do ktorého narazil nákladný vlak. Presné okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho preverovania,“ uvádza polícia.
Vo vozidle sa nachádzal vodič, ktorý bol po nehode pri vedomí a komunikoval s okolím. „Sťažoval sa na bolesti ruky a hlavy. Na vyšetrenie bude prevezený do nemocnice,“ doplnila polícia s tým, že na mieste zasahujú policajti a ďalšie záchranné zložky.
Polícia žiada vodičov, aby sa tomuto úseku vyhli a rešpektovali pokyny policajtov.
„Podľa prvotného oznámenia na linku 158 sa mali závory na priecestí zdvihnúť, následne naň vošlo osobné vozidlo, do ktorého narazil nákladný vlak. Presné okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho preverovania,“ uvádza polícia.
Vo vozidle sa nachádzal vodič, ktorý bol po nehode pri vedomí a komunikoval s okolím. „Sťažoval sa na bolesti ruky a hlavy. Na vyšetrenie bude prevezený do nemocnice,“ doplnila polícia s tým, že na mieste zasahujú policajti a ďalšie záchranné zložky.
Polícia žiada vodičov, aby sa tomuto úseku vyhli a rešpektovali pokyny policajtov.