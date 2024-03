NA VÝCHODE SA SAMOVOĽNE POHOL RUŠEŇ: Zastavili ho za Markušovcami

Spišská Nová Ves 2. marca (TASR) - Na železnici v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu večer k samovoľnému pohybu rušňa, ktorý sa podarilo zastaviť až za Markušovcami. Pre udalosť bola od 19.23 do 20.30 h prerušená železničná doprava v úseku Spišská Nová Ves - Markušovce - Spišské Vlachy. Následne bola čiastočne obnovená po druhej traťovej koľaji. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Vladimíra Bahýlová. Udalosť spôsobila podľa webu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) meškanie viacerých vlakov.



Uvoľnený rušeň patril podľa železníc nákladnému dopravcovi LRL - Lokorail. "Rušeň bol odstavený a pravdepodobne nebol dopravcom zaistený. Došlo k rozrezu výhybky číslo jedna smerom na Markušovce. Upovedomil na to výpravca ŽSR," informovala Bahýlová.



Na zastavenie rušňa boli v Markušovciach po prvej koľaji uložené zarážky, ktoré ho však nezastavili. Ďalšie zarážky boli uložené za Markušovcami v smere na Spišské Vlachy, kde sa rušeň podarilo zastaviť. "Rušeň mohol ísť rýchlosťou aj 60 kilometrov za hodinu. Prešiel úsek 17 kilometrov. Našťastie, k zrážke nedošlo, keďže zamestnanci ŽSR pohotovo zareagovali," doplnila pre TASR hovorkyňa ŽSR.



Škody spôsobené samovoľným posunom rušňa sú predmetom vyšetrovania. Na stiahnutie vozidla vyslali rušeň Železničnej spoločnosti Cargo zo Spišskej Novej Vsi.