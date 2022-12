V Spišskej Novej Vsi bude po dvoch rokoch opäť tradičný vianočný trh

Spišská Nová Ves 8. decembra (TASR) - Po dvoch rokoch pandemickej prestávky bude od piatka do nedele (9. - 11. 12.) v centre Spišskej Novej Vsi opäť tradičný vianočný trh. Informovala o tom Edita Gondová z tamojšieho mestského úradu s tým, že pre občanov mesta i návštevníkov je pripravený sprievodný kultúrny program na pódiu pred Levočskou bránou.



"Atmosféru trhu umocní lampiónový sprievod v sprievode fakieľ Skupiny historického šermu Jago. Stánky s občerstvením tento rok doplní ponuka zabíjačkových špecialít s ukážkami mäsiarskeho remesla," priblížila Gondová. Trh sa bude konať na Letnej ulici v časti pešej zóny a parkovísk. Zúčastní sa na ňom takmer 130 predajcov a poskytovateľov služieb. Okrem potravín si budú môcť návštevníci zakúpiť v stánkoch aj vianočné stromčeky, ozdoby, drevené či prútené výrobky a rôzne druhy cukroviniek či včelích produktov.



"Pri organizácii vianočného trhu vedenie mesta myslelo aj na životné prostredie. Aj v tomto roku tak môžu návštevníci využiť možnosť zakúpiť si teplý nápoj do keramického hrnčeka s motívom mesta, ktorý bude počas konania trhu predávaný v turistickom informačnom centre (TIC)," upozornila Gondová.



Vianočnú atmosféru trhu bude dotvárať kultúrny program, ktorý mesto pripravilo v spolupráci s mestským kultúrnym centrom a odštartuje v piatok o 11. hodine. Pripravené sú vianočné koledy v podaní seniorov, zimno-vianočná party s UsmievAnkou či vystúpenia folklórneho súboru Čačina a miestnej základnej umeleckej školy. TIC si pripravilo Adventný večerný výstup do kostolnej veže so sprievodcom. "Sobotňajší program sa začína o 11. hodine rozprávkou Divadla Babadlo a pokračovať bude o 16. hodine lampiónovým sprievodom. Nasleduje divadelné predstavenie Williama Shakespeara Rómeo a Júlia v podaní študentov spišskonovoveských gymnázií. Na záver sa predstaví aj Janko Kulich & Kolegium," uzatvára Gondová.