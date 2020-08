VIDEO: V Spišskej Novej Vsi búrajú most, ktorý sa zrútil koncom júla

Spišská Nová Ves 14. augusta (TASR) – V Spišskej Novej Vsi začali od štvrtka (13. 8.) búrať most, ktorý sa zrútil koncom júla. Ako pre TASR uviedol pracovník pre styk s médiami Tomáš Repčiak, do konca víkendu by mali byť práce na odstránení spadnutého mosta ukončené.







Dopravné obmedzenia sú podľa jeho slov priebežné a asistencia mestskej polície pri doprave je permanentná. Policajti kontrolujú situáciu v danej oblasti, čo sa týka áut aj chodcov.



„Požiadali sme o spracovanie statického posudku príčin havárie a technologického postupu s cieľom získať návrh na odstránenie spadnutého mosta. Až po spracovaní tejto expertízy sa budeme môcť vyjadriť k príčine vzniku havárie. Na základe výsledku posudku pristúpime k identifikácii technických stavov ostatných mostov,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik.



Ešte pred začatím búracích prác boli preložené všetky optické siete zo spadnutej lávky. Súbežne s týmito aktivitami boli prizvaní experti, ktorí pripravia kompletnú diagnostiku mostov v správe mesta. „K dnešnému dňu evidujeme 18 mostov a osem lávok v správe majetku mesta. V prípade sanačných prác spadnutej lávky veríme v pomoc štátu a vynaložené finančné prostriedky nám budú refundované. Mesto po odstránení spadnutej lávky začne riešiť prípravu projektovej dokumentácie novej lávky,“ doplnil Repčiak.



V Spišskej Novej Vsi na Starosaskej ulici sa 31. júla v skorých ranných hodinách prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Udalosť si vyžiadala ľahké zranenia ženy, ktorá sa v tom čase nachádzala na moste. Mesto z tohto dôvodu vyhlásilo mimoriadnu situáciu a zvolalo zasadnutie krízového štábu.