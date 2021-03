V Spišskej Novej Vsi by malo vzniknúť 21 bytov pre mladé rodiny

Spišská Nová Ves 12. marca (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves plánuje v hoteli Šport vybudovať 21 bytov. Uviedol to pre TASR zástupca primátora Jozef Gonda s tým, že dôvodom tohto rozhodnutia je snaha o stabilizáciu mladých rodín v meste. Radnica tak chce zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre začínajúce rodiny.



Ako ozrejmil, dnes je objekt hotela využívaný na rôzne účely - od administratívnych priestorov až po komerčnú gastroprevádzku. Časť budovy, ktorú by mesto chcelo využiť na bývanie, predstavujú tri voľné nadzemné podlažia.



„Nakoľko sme v procese prípravy projektovej dokumentácie, odhadovaný náklad na rekonštrukciu časti hotela predstavuje sumu 475.000 eur. Určite sa budeme uchádzať o možnosti získania prostriedkov z programu podpory štátu na výstavbu nájomných bytov,“ priblížil Gonda. Mesto podľa neho stále sleduje aj snahy vládnych strán o výstavbu bytov pre mladých. Verí, že k nevyhnutnému množstvu vlastných prostriedkov prispeje i štát niektorou z citovaných foriem podpory.



Aktuálne má radnica spracovaný pracovný harmonogram výstavby. „Našou úlohou je do konca mája dopracovať projektovú dokumentáciu a vybaviť príslušné povolenia. Následne sa budeme uchádzať o podporu štátu a podľa výsledku našej snahy v tejto oblasti si upravíme reálny začiatok výstavby,“ podotkol zástupca primátora. Ako doplnil, v prípade úspešnej žiadosti by chceli začať s prácami na jeseň tohto roka. V opačnom prípade presunú aktivity až do roku 2022.