V Spišskej Novej Vsi chcú prestavať križovatku
Autor TASR
Spišská Nová Ves 22. januára (TASR) - Problémovú križovatku na ceste II/533 v blízkosti mestskej polície v Spišskej Novej Vsi chce mesto prestavať. Prostredníctvom videa na sociálnej sieti o tom informoval primátor Pavol Bečarik. Malo by ísť pritom o združenú investíciu krajskej a mestskej samosprávy.
Ide o križovatku cesty II. triedy s Hviezdoslavovou ulicou. „Na mestskom úrade už dlhodobo vnímame, že táto križovatka je problémová a treba ju riešiť. Aktuálne sme v štádiu, kedy máme v rozpočte mesta a Košického samosprávneho kraja (KSK) zabezpečené finančné prostriedky na to, aby sme tu vybudovali riadenú križovatku,“ uviedol primátor.
Nedávno sa v tejto súvislosti konalo na mestskom úrade ďalšie stretnutie s projektantmi a dotknutými orgánmi, ktoré budú schvaľovať navrhované riešenia. Cieľom podľa primátora je v spolupráci s KSK, cestármi, okresným dopravným inšpektorátom a odborom dopravy na okresnom úrade nájsť riešenie, aby boli zabezpečené všetky zákonom stanovené predpisy a normy.
Bečarik objasnil, že do úvahy pripadalo v tomto úseku umiestniť aj kruhový objazd. Napokon pôjde podľa neho o signalizačnú križovatku, ktorá bude v úvode fungovať individuálne. „Následne budeme musieť v priebehu ďalších 24 mesiacov riešiť aj koordináciu s nasledujúcimi existujúcimi svetelnými križovatkami v meste. Som rád, že sme sa dostali k tomuto riešeniu, čaká nás ešte množstvo práce z hľadiska povoľovacích konaní, vzťahov k majetku, ale ja verím, že sa nám to v roku 2026 podarí,“ uzavrel primátor.
