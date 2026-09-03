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V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca 60 kandidátov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 3. septembra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca v mestskom zastupiteľstve celkovo 60 kandidátov, pričom prevažujú muži. Pracovníčka pre styk s médiami na tamojšom mestskom úrade Edita Gondová pre TASR potvrdila, že zároveň registrujú aj sedem kandidátov na post primátora.
Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo je Adnan Akram za koalíciu Demokrati, KDH, Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska (DS - ODS), súčasný primátor Pavol Bečarik kandiduje za stranu SNS, nezávislou kandidátkou je Ľubica Bednárová a o hlasy voličov sa uchádza tiež súčasný viceprimátor Dávid Demečko za koalíciu Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci - Kresťanská únia. Ďalšími kandidátmi sú nezávislý Lukáš Goduš, za koalíciu PS, SaS a Hnutie Slovensko kandiduje Judita Iľašová a posledným kandidátom je nezávislý Miroslav Uhrin.
Spomedzi kandidátov na poslancov je 13 žien a 47 mužov. Najmladší z kandidátov má 27 rokov a, naopak, najstarší 73 rokov. Koalícia PS, SaS a Hnutie Slovensko zaregistrovala 17 kandidátov a o jedného menej má koalícia Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci - Kresťanská únia. KDH, Demokrati a DS - ODS postavili do volieb 13 kandidátov, SNS piatich a strana Právo na pravdu dvoch kandidátov. O post poslanca sa uchádza aj sedem nezávislých kandidátov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo je Adnan Akram za koalíciu Demokrati, KDH, Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska (DS - ODS), súčasný primátor Pavol Bečarik kandiduje za stranu SNS, nezávislou kandidátkou je Ľubica Bednárová a o hlasy voličov sa uchádza tiež súčasný viceprimátor Dávid Demečko za koalíciu Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci - Kresťanská únia. Ďalšími kandidátmi sú nezávislý Lukáš Goduš, za koalíciu PS, SaS a Hnutie Slovensko kandiduje Judita Iľašová a posledným kandidátom je nezávislý Miroslav Uhrin.
Spomedzi kandidátov na poslancov je 13 žien a 47 mužov. Najmladší z kandidátov má 27 rokov a, naopak, najstarší 73 rokov. Koalícia PS, SaS a Hnutie Slovensko zaregistrovala 17 kandidátov a o jedného menej má koalícia Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Sme rodina a Konzervatívci - Kresťanská únia. KDH, Demokrati a DS - ODS postavili do volieb 13 kandidátov, SNS piatich a strana Právo na pravdu dvoch kandidátov. O post poslanca sa uchádza aj sedem nezávislých kandidátov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.