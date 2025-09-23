< sekcia Regióny
V Spišskej Novej Vsi obnovili poschodie v domove dôchodcov
Neďaleko domova dôchodcov sa v súčasnosti stavia aj úplne nový objekt pre 30 seniorov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 23. septembra (TASR) - Štvrté poschodie domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi sa podarilo kompletne zrekonštruovať. Obnovené priestory, ktoré v marci 2022 zachvátil požiar, v utorok za účasti ministra práce sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) slávnostne otvorili.
„Niekedy je všetko zlé aj na niečo dobré. Chvalabohu sa nikomu nič nestalo a na druhej strane sa takto mohli zrekonštruovať tieto priestory. Bola to veľká investícia za 2,5 milióna eur. Bolo by škoda nechať toto zariadenie bez dokončenia štvrtého poschodia, pretože tento domov slúži veľkému počtu klientov, preto som veľmi rád, že sa to celé podarilo,“ zhodnotil Tomáš.
Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik dodal, že celkový rozpočet obnovy budovy na Brezovej ulici bol na úrovni 3,5 milióna eur. „Pri havarijnom stave sme dostali 200.000 eur z vlády, 100.000 eur sme dostali z Košického samosprávneho kraja, niečo z rezortu práce a zo zbierok. Z toho sa nám podarila sanácia, aby sme mohli vôbec otvoriť prvé tri podlažia pre 150 klientov. Z poisťovne sme dostali 1,4 milióna eur, za čo sme urobili opláštenie a strechu. Na dokončenie štvrtého poschodia sme minulý rok dostali dotáciu z výjazdového rokovania vlády v Michalovciach,“ priblížil primátor. Riaditeľka domova Tatiana Mesarčíková dodala, že vďaka obnove poschodia sa kapacita zariadenia dostala na pôvodný stav spred požiaru a k dispozícii majú celkovo 193 miest. Vzniklo tam 17 jednoposteľových izieb, 12 dvojposteľových a dva dvojmiestne apartmány.
Neďaleko domova dôchodcov sa v súčasnosti stavia aj úplne nový objekt pre 30 seniorov. Mesto na výstavbu získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1,7 milióna eur, pričom hotový by mal byť podľa Bečarika zhruba o sedem mesiacov. Vďaka tomu sa výrazne navýši kapacita zariadení pre dôchodcov v meste.
Minister podotkol, že z plánu obnovy do konca budúceho roka musia postaviť a odovzdať 170 objektov. „Toto sú veľmi dobre využité prostriedky z eurofondov, keďže cez tieto objekty, ambulantné aj pobytové, vieme nanovo vytvoriť 3300 miest pre klientov,“ zdôraznil. Dodal, že kapacít stále nie je dosť a približne 14.000 ľudí na celom Slovensku čaká na umiestnenie v pobytových zariadeniach. Zmenou legislatívy chce rezort vytvárať priestor na ich budovanie a rekonštrukciu a tiež na vytvorenie dostatočného množstva personálu, s čím súvisí aj jeho finančné ohodnotenie.
„Sme vo finálnej fáze prípravy reformy financovania sociálnych služieb, ktorá musí byť schválená k 1. januáru 2026, pretože je naviazaná na plán obnovy. Pokiaľ by sa nám to nepodarilo, prepadlo by nám 450 miliónov eur. Toto nikto nechce dopustiť, dúfam, že reforma pomôže naliať viac peňazí do systému a pozície v sociálnych službách budú atraktívnejšie,“ uzavrel Tomáš.
