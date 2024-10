RAZIA NA DROGY: V Spišskej Novej Vsi obvinili troch mužov

Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi polícia uskutočnila akciu zameranú na odhalenie páchateľov drogovej trestnej činnosti. Pri dvoch domových prehliadkach policajti našli a zaistili štyri plastové vrecúška a igelitové vrecko s obsahom neznámej zelenej sušiny. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, okrem toho zaistili aj rôzne komponenty súvisiace s drogovou činnosťou.



Počas domových prehliadok zadržala polícia dve osoby. Bezprostredne po zadovážení omamných a psychotropných látok zadržali ďalšiu osobu, pri ktorej našli veci spojené s drogovou trestnou činnosťou.



"Podľa predbežného vyjadrenia Kriminalisticko-expertízneho ústavu osoba, ktorá bola zadržaná bezprostredne po zadovážení drog, mala pri sebe 120 mg absolútneho metamfetamínu. Zelenú sušinu zaistenú v prvom byte experti vyhodnotili ako konope v množstve 4,95 g. V druhom z bytov bola nájdená zelená sušina s celkovou hmotnosťou 46,72 g," spresnila hovorkyňa s tým, že ďalšie zaistené veci ešte neboli vyhodnotené.



Vyšetrovateľ obvinil 25-ročného Tomáša zo Spišskej Novej Vsi z prečinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a z prečinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky obvinil 38-ročného Ľubomíra zo Spišskej Novej Vsi.



Ivanová uviedla, že výsledky vyšetrovania ukázali, že Tomáš si od marca do októbra 2024 viackrát zakúpil alebo inak zadovážil marihuanu a metamfetamín. "Získané látky potom prostredníctvom telefonického a internetového spojenia neoprávnene ponúkal alebo odpredával, minimálne obvinenému Ľubomírovi, ktorému v roku 2024 pervitín a marihuanu ponúkol a odpredal po predchádzajúcej komunikácii za sumu od 20 do 50 eur," uviedla.



Z trestného činu neoprávneného prechovávania omamných látok obvili aj 26-ročného Samuela, ktorý si marihuanu kúpil pre vlastnú spotrebu.



Dvoch obvinených mužov vzala do vyšetrovacej väzby sudkyňa Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. Tretí obvinený muž je stíhaný na slobode.