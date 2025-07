V Spišskej Novej Vsi osadia novú lávku pre peších cez rieku Hornád

Spišská Nová Ves 10. júla (TASR) - Na rieke Hornád v Spišskej Novej Vsi čoskoro pribudne nová lávka pre peších. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že nové premostenie už priviezli na miesto a v súčasnosti ho montujú do kompletnej podoby.



Osadenie novej lávky na Ulici Ing. Kožucha je naplánované počas budúceho týždňa. Dôvodom výmeny je, že stavebno-technický stav pôvodného premostenia cez rieku Hornád bol veľmi zlý.



Zo zmluvy so zhotoviteľom vyplýva, že kompletná cena diela je takmer 272.000 eur s DPH. Celková šírka nosnej konštrukcie novej lávky bude 4,4 metra a dĺžka takmer 27 metrov. Okolie pred i za lávkou sa upraví spolu s novým zábradlím. Na moste bude zavesený nový káblový žľab, do ktorého sa preložia telekomunikačné siete. Samospráva stavbu financuje z vlastného rozpočtu.