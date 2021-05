V Spišskej Novej Vsi otvoria tretie veľkokapacitné očkovacie centrum

Spišská Nová Ves 7. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) spúšťa prevádzku tretieho veľkokapacitného očkovacieho centra. Od soboty (8. 5.) sa bude očkovať aj v priestoroch telocvične Hotelovej akadémie na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.



"Po Košiciach a Michalovciach otvárame ďalšie krajské veľkokapacitné očkovacie centrum, ktoré zvýši dostupnosť vakcín pre obyvateľov Spiša. Počas prvého očkovacieho víkendu tu budeme očkovať vakcínou od spoločnosti Moderna," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Od otvorenia čakárne sa podľa neho na očkovanie prihlásilo viac ako 3000 ľudí a v náhradníckom systéme je ďalších približne 1000 záujemcov. "Aj preto sme sa rozhodli, že očkovať tu budeme dva dni za sebou, a to v sobotu a nedeľu, zaočkovať vieme približne 2400 Spišiakov," dodal.



V očkovacom centre je pripravených osem registračných a päť vakcinačných kójí. Vakcína spoločnosti Moderna je určená ľuďom nad 50 rokov a chronicky chorým. Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR kraj očkuje aj sprievodné osoby, ktoré prídu so seniormi nad 70 rokov. Táto možnosť platí len v prípade, že senior ide na prvú dávku a len pre sprievod nad 18 rokov. Po novom sa musí vopred cez čakáreň Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zaregistrovať aj sprievodná osoba. Odporúča sa, aby sa sprievod zaregistroval skôr ako senior. V opačnom prípade hrozí riziko, že systém pridelí termín skôr, ako sa stihne zaregistrovať aj sprievod.



Vstup do očkovacieho centra v Spišskej Novej Vsi je z Markušovskej cesty 8, východ sa nachádza na rovnakej ulici za kruhovým objazdom. Parkovanie je možné na odstavnom parkovisku (stará autobusová stanica). Očkovacie centrum bude v sobotu v prevádzke od 9.00 do 17.00 h, v nedeľu bude otvorené o hodinu skôr. Záujemcovia o očkovanie sa môžu naďalej registrovať cez vakcinacia.nczisk.sk/registracia, pre náhradníkov je k dispozícii webový portál www.ockovanieksks.sk.