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V Spišskej Novej Vsi otvorili pracovisko magnetickej rezonancie
MR budú využívať aj na oddelení ortopédie a traumatológie.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 4. septembra (TASR) - Obnovené pracovisko magnetickej rezonancie (MR) s novým trojteslovým prístrojom otvorili v Nemocnici Penta Hospitals Spišská Nová Ves. Ako uviedla za sieť regionálnych nemocníc a polikliník PR špecialistka Bianka Krejčíová, zmodernizované MR pracovisko je spolufinancované z projektu Plánu obnovy a odolnosti SR „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves“ a je súčasťou celkovej investície do rozvoja nemocnice v hodnote 72 miliónov eur.
Dodala, že prístroj využíva moderné technológie vrátane umelej inteligencie, ktorá pomáha vytvárať ostrejšie a detailnejšie snímky.
„Pri magnetickej rezonancii rozhodujú detaily. Nový prístroj nám poskytuje vysoké priestorové rozlíšenie, jemnejšie anatomické detaily či zobrazenie včasných patologických zmien, ktoré pri 1,5-teslovom prístroji zostávali na hranici rozlíšenia,“ objasnil Peter Gallík, primár rádiodiagnostického oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves. Podľa neho bude vyšetrenie pre pacienta komfortnejšie vďaka širšiemu vyšetrovaciemu priestoru a pri vybraných typoch vyšetrení môže vyšetrenie trvať len niekoľko minút.
„Naším cieľom je, aby modernizácia nebola len investíciou do technológie, ale aby ju pacient pocítil konkrétne - v komfortnejšom vyšetrení, presnejšej diagnostike a v možnosti dostať potrebnú starostlivosť čo najbližšie k svojmu bydlisku,“ uviedla Renáta Šuláková, riaditeľka Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves.
MR budú využívať aj na oddelení ortopédie a traumatológie. Podľa Myroslava Rishka, primára oddelenia ortopédie a traumatológie Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves, je MR pre ortopédiu kľúčovým diagnostickým nástrojom, keďže umožňuje detailné zobrazenie mäkkého tkaniva a zachytenie zmien, ktoré by pri iných zobrazovacích metódach nemuseli byť viditeľné.
Dodala, že prístroj využíva moderné technológie vrátane umelej inteligencie, ktorá pomáha vytvárať ostrejšie a detailnejšie snímky.
„Pri magnetickej rezonancii rozhodujú detaily. Nový prístroj nám poskytuje vysoké priestorové rozlíšenie, jemnejšie anatomické detaily či zobrazenie včasných patologických zmien, ktoré pri 1,5-teslovom prístroji zostávali na hranici rozlíšenia,“ objasnil Peter Gallík, primár rádiodiagnostického oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves. Podľa neho bude vyšetrenie pre pacienta komfortnejšie vďaka širšiemu vyšetrovaciemu priestoru a pri vybraných typoch vyšetrení môže vyšetrenie trvať len niekoľko minút.
„Naším cieľom je, aby modernizácia nebola len investíciou do technológie, ale aby ju pacient pocítil konkrétne - v komfortnejšom vyšetrení, presnejšej diagnostike a v možnosti dostať potrebnú starostlivosť čo najbližšie k svojmu bydlisku,“ uviedla Renáta Šuláková, riaditeľka Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves.
MR budú využívať aj na oddelení ortopédie a traumatológie. Podľa Myroslava Rishka, primára oddelenia ortopédie a traumatológie Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves, je MR pre ortopédiu kľúčovým diagnostickým nástrojom, keďže umožňuje detailné zobrazenie mäkkého tkaniva a zachytenie zmien, ktoré by pri iných zobrazovacích metódach nemuseli byť viditeľné.