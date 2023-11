V Spišskej Novej Vsi postavia zariadenie pre seniorov

Spišská Nová Ves 8. novembra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi postavia nové zariadenie pre seniorov, mesto získalo dotáciu z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vyhlasovateľom výzvy bolo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a maximálna výška príspevku je takmer 3,7 milióna eur. Vyplýva to zo zmluvy o poskytnutí dotácie uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik pre TASR potvrdil, že aktuálne začali s procesom verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Predpokladá, že s výstavbou nového objektu na Brezovej ulici sa začne koncom zimy budúceho roka.



Kapacita domova dôchodcov na sídlisku Tarča bude 30 ľudí. Projekt počíta s vybudovaním nového objektu zariadenia sociálno-zdravotníckych služieb na poskytovanie pobytovej sociálnej služby, spojenej s ošetrovateľskou starostlivosťou na komunitnej báze. "Bude tam aj kuchyňa, výdajňa stravy, práčovňa a tiež ubytovacie priestory," uviedol Bečarik.



Zo zverejnenej zmluvy tiež vyplýva, že celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu, vrátane vlastných zdrojov prijímateľa, sú viac ako 4,6 milióna eur. Výsledná suma bude jasná až po skončení verejného obstarávania. Výstavba by mala trvať do konca roka 2025.



V zmluve sa tiež uvádza, že index starnutia v meste Spišská Nová Ves je najvyšší v porovnávaných regiónoch a predstavuje nárast o 68 percent. "Demografický vývoj je, aký je, my máme stále 100 až 150 ľudí so žiadosťou o umiestnenie do takéhoto zariadenia s celoročnou starostlivosťou. Keďže máme len jeden domov dôchodcov s oklieštenou kapacitou po požiari 150 miest, veľmi nám výstavba tohto nového objektu pomôže," uzavrel Bečarik.