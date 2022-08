V Spišskej Novej Vsi sa bude konať rytiersky turnaj či dobový sprievod

Spišská Nová Ves 24. augusta (TASR) - V Spišskej Novej Vsi bude záver augusta patriť tradičným Dňom mesta. Hovorkyňa mesta Edita Gondová uviedla, že v piatok 26. a v sobotu 27. augusta je pripravený bohatý program, v ktorom sa predstavia i šermiari Tovarišstva starých bojových umení a remesiel s ukážkou rytierskeho turnaja na koňoch.



Chýbať nebude ani dobový sprievod, zároveň svoju zručnosť predvedú remeselníci počas 27. ročníka Trhu ľudových remesiel. Po dvoch rokoch sa celodenný program koná bez akýchkoľvek obmedzení, čo podľa primátora Pavla Bečarika prinesie do centra aj viac remeselníkov. Na Letnej ulici bude takmer 100 stánkov predajcov zo Slovenska a Českej republiky.



V programe nebudú chýbať ukážky sokoliarov, predstavenie módy a dvorských tancov. "Pripravených je množstvo rozprávok, interaktívne predstavenie O Rómeovi a Júlii či zábavné a poučné priblíženie diela Shakespeara Nech žije kráľ," doplnila Gondová s tým, že zábavné aj zaujímavé nahliadnutie do 16. storočia poskytne predstavenie Landsknechti. So svojim exhibičným vystúpením sa už tradične predstaví aj spišskonovoveská skupina historického šermu Jago. Divadlo teatrálnej skratky pri príležitosti 185. výročia narodenia cisárovnej Sisi uvedie hru Spomienky na cisárovnú, ktorú dramaturgicky a režijne pripravil Peter Karpinský. Podujatie v piatok zavŕši koncert Pavla Hammela a v sobotu vystúpenie Katky Knechtovej.



"Počas oboch dní budú môcť diváci nahliadnuť do historického dobového tábora. Výklad o divadle a živote šľachty poskytne v dobovom stánku Féder Teáter. Bábkové divadlo spod Spišského hradu pripravilo pre deti Bábky v parku, o zábavu sa postarajú aj obrí komedianti z Teáter Komika," dodala Gondová. Program doplní poeticko-hudobno-prozaický večer Spišského literárneho klubu pod názvom Prázdninový Hokerlik a spomienka na humoristický kabaret zúfalých mužov Skúšobná jazda v Kultúrnom centre Attico. Na výstavnej ploche pri Radnici bude zároveň výstava fotografií kvetov s názvom Čo kvitne okolo nás a Michal Buza v Basket klube predstaví svoje nové knihy.



V súvislosti s konaním podujatia upozorňuje radnica na úplnú krátkodobú uzáveru cestnej komunikácie na Letnej ulici od budovy Reduty po sochu generála Nálepku, a to od štvrtka 25. augusta od 8.00 h do nedele 28. augusta do 12.00 h. Čiastočne bude obmedzená doprava aj na Zimnej ulici v piatok večer počas historického sprievodu.