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V Spišskej Novej Vsi sa do nedele koná 71. ročník Spišského trhu
Kultúrny program odštartuje v piatok o 17.00 h, kedy sa uskutoční slávnostné otvorenie Spišského trhu, po ktorom bude nasledovať tradičný sprievod mestom.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 17. júla (TASR) - V centre Spišskej Novej Vsi sa do nedele (19. 7.) koná 71. ročník Spišského trhu. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v piatok popoludní. Návštevníkom je k dispozícii množstvo predajcov, viac ako 50 zábavných atrakcií, gastro zóna i kultúrny program, v ktorom vystúpia Peter Bič Projekt, Polemic, Alan Murín či skupina Ščamba. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.
Ako uvádza radnica, predajcovia návštevníkom ponúknu široký výber remeselných výrobkov, ľudovoumeleckých predmetov, tradičných aj moderných produktov, občerstvenia či regionálnych špecialít. Rozmiestnenie stánkov je porovnateľné s predošlým rokom.
„Tohtoročnou novinkou je gastro zóna pred budovou Reduty. Počas celého Spišského trhu ponúkne návštevníkom bohatý výber jedál a nápojov a vytvorí priestor na oddych, stretnutia s priateľmi i vychutnanie si jedinečnej atmosféry Spišského trhu. Súčasťou gastro zóny bude aj hudobný program na Stage 2, ktorý ešte viac umocní atmosféru podujatia,“ informuje mesto.
Kultúrny program odštartuje v piatok o 17.00 h, kedy sa uskutoční slávnostné otvorenie Spišského trhu, po ktorom bude nasledovať tradičný sprievod mestom. Počas piatkového popoludnia sa predstavia folklórne súbory Čačinare a Čačina, ale aj hudobné zoskupenia Blond Duo a The Miženko Brothers. Večerný program bude patriť Alanovi Murínovi a skupine Ščamba.
V sobotu program otvorí Bábkové divadlo Babadlo s predstavením Lapaj, postrach dvora. Nasledovať bude pásmo speváckych a tanečných seniorských skupín Šachtár, Rozmarín, Margit z Margecian, Retro, Lipa, Senior a Montana. Popoludní vystúpia Runner a Marlett. Večer je pripravený koncert kapely Peter Bič Projekt a hudobný program vyvrcholí vystúpením skupiny Polemic.
Súčasťou Spišského trhu sú od štvrtka (16. 7.) Výstavné trhy bývania v Športovej hale. Návštevníci si môžu prezrieť ponuku z oblasti bývania, stavebníctva a vybavenia domácností.
Ako uvádza mesto, počas trvania trhu bude vykonávať monitoring počasia v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V prípade potreby bude prerušený kultúrny program a prevádzky zábavných atrakcií.
Radnica zároveň upozorňuje na úplné krátkodobé uzávery cestných komunikácií, konkrétne Letnej ulice, ktorá je uzavretá od 15. júla, Zimnej ulice, časti Konrádovej ulice, Štefánikovho námestia, časti ulice Ing. O. Kožucha, Radničného námestia a Elektrárenskej a Školskej ulice, ktoré sú uzavreté od štvrtka do nedele do 20.00 h. Na webstránke mesta je zverejnený i zoznam zrušených a náhradných zastávok MHD.
Ako uvádza radnica, predajcovia návštevníkom ponúknu široký výber remeselných výrobkov, ľudovoumeleckých predmetov, tradičných aj moderných produktov, občerstvenia či regionálnych špecialít. Rozmiestnenie stánkov je porovnateľné s predošlým rokom.
„Tohtoročnou novinkou je gastro zóna pred budovou Reduty. Počas celého Spišského trhu ponúkne návštevníkom bohatý výber jedál a nápojov a vytvorí priestor na oddych, stretnutia s priateľmi i vychutnanie si jedinečnej atmosféry Spišského trhu. Súčasťou gastro zóny bude aj hudobný program na Stage 2, ktorý ešte viac umocní atmosféru podujatia,“ informuje mesto.
Kultúrny program odštartuje v piatok o 17.00 h, kedy sa uskutoční slávnostné otvorenie Spišského trhu, po ktorom bude nasledovať tradičný sprievod mestom. Počas piatkového popoludnia sa predstavia folklórne súbory Čačinare a Čačina, ale aj hudobné zoskupenia Blond Duo a The Miženko Brothers. Večerný program bude patriť Alanovi Murínovi a skupine Ščamba.
V sobotu program otvorí Bábkové divadlo Babadlo s predstavením Lapaj, postrach dvora. Nasledovať bude pásmo speváckych a tanečných seniorských skupín Šachtár, Rozmarín, Margit z Margecian, Retro, Lipa, Senior a Montana. Popoludní vystúpia Runner a Marlett. Večer je pripravený koncert kapely Peter Bič Projekt a hudobný program vyvrcholí vystúpením skupiny Polemic.
Súčasťou Spišského trhu sú od štvrtka (16. 7.) Výstavné trhy bývania v Športovej hale. Návštevníci si môžu prezrieť ponuku z oblasti bývania, stavebníctva a vybavenia domácností.
Ako uvádza mesto, počas trvania trhu bude vykonávať monitoring počasia v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. V prípade potreby bude prerušený kultúrny program a prevádzky zábavných atrakcií.
Radnica zároveň upozorňuje na úplné krátkodobé uzávery cestných komunikácií, konkrétne Letnej ulice, ktorá je uzavretá od 15. júla, Zimnej ulice, časti Konrádovej ulice, Štefánikovho námestia, časti ulice Ing. O. Kožucha, Radničného námestia a Elektrárenskej a Školskej ulice, ktoré sú uzavreté od štvrtka do nedele do 20.00 h. Na webstránke mesta je zverejnený i zoznam zrušených a náhradných zastávok MHD.