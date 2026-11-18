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V Spišskej Novej Vsi sa začala výstavba svetelnej križovatky
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť plynulosť cestnej premávky a bezpečnosť predovšetkým pre chodcov, cestujúcich, ktorí smerujú na vlakovú a autobusovú stanicu, či študentov blízkych škôl.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 18. novembra (TASR) - V centre Spišskej Novej Vsi sa začala výstavba dôležitej svetelnej križovatky. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť plynulosť cestnej premávky a bezpečnosť predovšetkým pre chodcov, cestujúcich, ktorí smerujú na vlakovú a autobusovú stanicu, či študentov blízkych škôl. Prostredníctvom videa na sociálnej sieti o tom informoval dosluhujúci primátor Pavol Bečarik.
Projekt je výsledkom približne ročných príprav, diskusií a spolupráce mesta s Košickým samosprávnym krajom. Predpokladaná hodnota zákazky klesla po súťaži a zverení práce mestskému podniku MEPOS na 257.000 eur, pričom spolufinancovanie oboch partnerov sa podľa Bečarika adekvátne zníži. Ide o križovatku ulíc Školská a Hviezdoslavova.
Na margo diskusií o chýbajúcom kruhovom objazde primátor vysvetlil, že išlo o striktné odporúčanie dopravných inžinierov. „Je treba povedať, že mesto zadalo objednávku projekčnej kancelárii, ktorá vtedy vysúťažila a vytendrovala túto prácu. Z odborného stanoviska dopravných inžinierov a projektantov nám bola odoslaná technická správa, kde sa detailne rozpisujú možnosti po prepočtoch počtu vozidiel, chodcov v špičkách, raňajších aj poobedňajších. Tým, že sa zohľadňovalo, že je to štvorprúdová križovatka, toto vyšlo z projekčnej práce ako jediné možné riešenie, čiže žiadne výnimky. Je to logické vyústenie do toho, že navrhli semaforovú križovatku,“ uviedol Bečarik.
Dodal, že projekt zároveň umožní koordináciu zelených vĺn, takže vodičom nehrozí žiadne zdržanie. Stavba by mala byť hotová do konca roka.
Projekt je výsledkom približne ročných príprav, diskusií a spolupráce mesta s Košickým samosprávnym krajom. Predpokladaná hodnota zákazky klesla po súťaži a zverení práce mestskému podniku MEPOS na 257.000 eur, pričom spolufinancovanie oboch partnerov sa podľa Bečarika adekvátne zníži. Ide o križovatku ulíc Školská a Hviezdoslavova.
Na margo diskusií o chýbajúcom kruhovom objazde primátor vysvetlil, že išlo o striktné odporúčanie dopravných inžinierov. „Je treba povedať, že mesto zadalo objednávku projekčnej kancelárii, ktorá vtedy vysúťažila a vytendrovala túto prácu. Z odborného stanoviska dopravných inžinierov a projektantov nám bola odoslaná technická správa, kde sa detailne rozpisujú možnosti po prepočtoch počtu vozidiel, chodcov v špičkách, raňajších aj poobedňajších. Tým, že sa zohľadňovalo, že je to štvorprúdová križovatka, toto vyšlo z projekčnej práce ako jediné možné riešenie, čiže žiadne výnimky. Je to logické vyústenie do toho, že navrhli semaforovú križovatku,“ uviedol Bečarik.
Dodal, že projekt zároveň umožní koordináciu zelených vĺn, takže vodičom nehrozí žiadne zdržanie. Stavba by mala byť hotová do konca roka.