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V Spišskej Novej Vsi sa začína obnova autobusovej stanice
Projekt pod názvom „Vybudovanie terminálu verejnej osobnej dopravy v Spišskej Novej Vsi“ je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 7. júna (TASR) - V Spišskej Novej Vsi sa začne obnova autobusovej stanice a cestujúci sa tak musia pripraviť na zmeny. Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ na sociálnej sieti informoval, že od pondelka (8. 6.) sa zmení organizácia dopravy aj rozmiestnenie nástupíšť.
„Počas rekonštrukčných prác budú nástupištia jeden až osem mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť deväť až 20,“ uviedol IDS. Presný rozpis jednotlivých zastávok liniek regionálnej i mestskej dopravy sú zverejnené na sociálnej sieti aj priamo na autobusovej stanici.
Projekt pod názvom „Vybudovanie terminálu verejnej osobnej dopravy v Spišskej Novej Vsi“ je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zo zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom Spišská Nová Ves a rezortom investícií vyplýva, že celková výška oprávnených nákladov je na úrovni 4,55 milióna eur a zámer je stopercentne financovaný z európskych a štátnych zdrojov. Koniec realizácie hlavných aktivít projektu je pritom naplánovaný na august 2028.
„Žiadame cestujúcich, aby venovali zvýšenú pozornosť informačnému systému na autobusovej stanici pri plánovaní svojej cesty,“ dodáva IDS.
„Počas rekonštrukčných prác budú nástupištia jeden až osem mimo prevádzky. Všetky autobusové linky budú obsluhované z nástupíšť deväť až 20,“ uviedol IDS. Presný rozpis jednotlivých zastávok liniek regionálnej i mestskej dopravy sú zverejnené na sociálnej sieti aj priamo na autobusovej stanici.
Projekt pod názvom „Vybudovanie terminálu verejnej osobnej dopravy v Spišskej Novej Vsi“ je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zo zmluvy o poskytnutí dotácie medzi mestom Spišská Nová Ves a rezortom investícií vyplýva, že celková výška oprávnených nákladov je na úrovni 4,55 milióna eur a zámer je stopercentne financovaný z európskych a štátnych zdrojov. Koniec realizácie hlavných aktivít projektu je pritom naplánovaný na august 2028.
„Žiadame cestujúcich, aby venovali zvýšenú pozornosť informačnému systému na autobusovej stanici pri plánovaní svojej cesty,“ dodáva IDS.